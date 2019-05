Sylvia und Michael Grewe wollen aus das alte Feuerwehrgerätehaus in Destel zu einer Kapelle für das ganze Dorf umbauen. Etwa 100.000 Euro investiert das Bestatter-Ehepaar in das Gebäude aus den 1950er-Jahren. Foto: Louis Ruthe

Von Louis Ruthe

Stemwede-Destel (WB). »Um den Abriss des ehemaligen Feuerwehrgerätehauses müssen sich die Desteler keine Sorgen machen«, sagt Michael Grewe, Mitinhaber des ortsansässigen Bestattungsunternehmens Grewe. Vielmehr will der 42-Jährige das alte Gerätehaus in eine Dorfkapelle für Trauerfeiern, Trauungen, Lesungen oder als Treffpunkt für die Dorfgemeinschaft umbauen.

»Wir wollen in der neuen Dorfkapelle die Geschichte des Hauses würdigen«, sagt seine Frau Sylvia Grewe. Im November 2018 haben die beiden Bestatter das Feuerwehrgerätehaus in einem Bieterverfahren von der Gemeinde Stemwede abgekauft. »Jeder Käufer musste ein Schreiben anfertigen, indem er seine Ideen für die künftige Nutzung des Gebäudes präsentiert. Ein Gebot musste natürlich auch dabei sein«, sagt Michael Grewe. In seinem Schreiben habe er Wert darauf gelegt, dass die Glocke im Turm erhalten und die Kapelle für jedermann zugänglich bleibe. »Wir wollen auch künftig, wenn es Wunsch der Angehörigen ist, die Toten aus läuten«, sagt Sylvia Grewe.

Etwa 100.000 Euro wollen die beiden Bestatter in das Feuerwehrgerätehaus investieren. Entstehen soll ein moderner großer Raum in dem weltliche Trauerfeiern abgehalten werden können. »Das Design der zukünftigen Kapelle wird für verschiedene Anlässe ausgelegt sein«, sagt Michael Grewe. Denn auch in Zukunft soll die Dorfgemeinschaft die Räume weiter nutzen können. Neben einem großen Raum zur Andacht und Trauerfeier werden ein Vorraum sowie barrierefreie sanitäre Anlagen im Erdgeschoss entstehen. Dazu soll das Erdgeschoss komplett entkernt werden. »Es wird kein Raum für Feiern oder Feste werden, sondern ein Ort für die immer mehr angefragten weltlichen Trauerfeiern«, sagt Sylvia Grewe.

Als Besonderheit möchte Michael Grewe eine audiovisuelle 360-Grad-Technologie im großen Raum einbauen. »So könnten vor Trauerfeiern Bilder oder Videosequenzen an die Wände projiziert werden, die mit passenden Tönen untermalt werden«, erzählt Michael Grewe.

Bis Ende des Jahres möchte der Desteler das Feuerwehrgerätehaus umbauen.

Im Obergeschoss sollen Räume für eine Wohngemeinschaft der künftigen Auszubildenden des Bestatters entstehen. »Im August werden wir den ersten Auszubildenden einstellen«, sagt Michael Grewe. Das kleine Feuerwehrgerätehaus nahe der Desteler Mühle habe er als Kind oft aufgesucht. »Wir hatten dort immer unseren Kindergottesdienst«, erinnert sich Michael Grewe. Als er hörte, dass das Gebäude aus den 1950er-Jahren in einem Bieterverfahren verkauft werden soll, stand es für den Destler außer Frage, selbst ein Gebot abzugeben. »Hier und dort habe ich von Plänen Mitbietern gehört, dass sie vorhatten das Feuerwehrgerätehaus abzureißen. Das steht für mich außer Frage«, sagt der 42-Jährige.

Seit April 2018 ist der ehemalige Softwareentwickler Mitinhaber des Bestattungsunternehmens Grewe, welches bereits in der vierten Generation besteht. Seine Frau ist im August 2018 als Bestatterin in das Familienunternehmen eingestiegen. Der Kauf des alten Desteler Feuerwehrgerätehauses ist nur eine von vielen baulichen und strukturellen Veränderungen, die die von Michael und Sylvia Grewe angestrebt werden. »In den kommenden Wochen wird die Filiale in Haldem eröffnet«, sagt Sylvia Grewe.

An der Haldemer Straße entsteht derzeit eine neue Ausstellung, samt Büro und Besprechungsräumen. »Eine Feier zur Eröffnung wird es aber erst einige Zeit nach der Eröffnung geben«, verrät Michael Grewe. Auch am Hauptsitz am Wiegmannsort wird gewerkelt. »Wir sind dabei zwei neue Abschiedsräume zu schaffen«, sagt Sylvia Grewe. Diese sollen nach holländischem Vorbild gebaut werden – hell, mit Aufenthaltsraum und mit Sitzmöglichkeiten für Trauernde an den Särgen. »Die Angehörigen sollen nicht mehr in gekachelten Räumen oder kalten Kellern hocken müssen, um von ihren Liebsten Abschied zu nehmen«, sagt Sylvia Grewe.