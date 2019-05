Von Dieter Wehbrink

Stemwede (WB). Dieser Einsatz am Freitagmorgen ist der Beweis dafür gewesen, dass es in der Natur immer noch viel zu trocken ist. Ein Waldbrand am Weißen Weg im Stemweder Berg in Wehdem hat einen größeren Einsatz der Feuerwehr erfordert.