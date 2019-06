Das sind die neuen Jäger im Kreis Minden-Lübbecke und ihre Gratulanten. In einer sieben Monate dauernden umfassenden Ausbildung haben sie alles gelernt, was zum waidmännischen Handwerk dazugehört. Prüflinge, die ausschließlich am Naturschutz- und Wildbiologieunterricht teilgenommen hatten, erhielten ein Zertifikat.