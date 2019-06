Mittlerweile eine feste Größe im TuS Oppendorf: Die starke Line Dance-Abteilung tritt am Pfingstmontag wieder beim Mahl- und Backtag an der Leverner Mühle auf. Foto: Friedrich Klanke

Stemwede (WB). Freunde des Line Dance kommen am 10. Juni an der Leverner Mühle auf ihre Kosten. Anlässlich des Deutschen Mühlentages am Pfingstmontag werden die Line Dance-Gruppen des TuS Oppendorf erneut auf dem Leverner Mühlengelände auftreten.