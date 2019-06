Von Peter Götz

Bei Disziplinen wie »dicke Hose«, »Nummern schieben« oder »blinder Gaul«, ging es dabei, im Vergleich zu den Vortagen, nicht allzu ernst zur Sache. Dienten doch Kriechtunnel und Softies für die Kindermannschaften, beziehungsweise (leere) Getränkekisten, Kaugummis und Schwimmbrillen als Spielgerät, wobei auch immer wieder ordentlich mit Wasser geplanscht wurde – vollkommen verständlich angesichts eines beinahe wolkenlosen Himmels am Nachmittag.

Den Athleten wurden vor Allem Geschicklichkeit, und Mannschaftsgeist abverlangt, fürs Podest waren aber letzten Endes auch Mathe- und Musikkenntnisse endscheidend – und natürlich es ging dabei, bei allem sportlichen Anspruch, primär um den Spass!

Diesen hatten die 272 Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus den acht Teams auch ausgiebig im Verlauf der sieben Spielabschnitte und der abschließenden Party im Zelt.

Höchst sportlich ging es in den Pausen zu, wenn alle Beteiligten die akrobatischen Leistungen der »Turnhelden« des FC bestaunen durften. Diese Helden, besser gesagt Heldinnen zeigten unter Anderem eine athletische Choreografie zur Musik von »König der Löwen«, die von sportlichen Ansprüchen und packender Turn-Action strotzte. Mit synchronisierten Sprüngen und gewagten Pyramiden begeisterten die 11 jungen Sportlerinnen ihr Publikum und ernteten dafür ausgiebig den verdienten Applaus.

Die Sportgruppe unter der Regie von Bianca Meier und den neue Übungsleiterinnen Lena Bollhorst und Lia Klingsieck arbeiten schon seit Januar an ihrem aktuellen Programm. »Unsere Gruppe besteht aus Turnerinnen im Alter zwischen 6 und 18 Jahren, und wir würden uns sehr über mehr Auftritte freuen«, sagten die jungen Trainerinnen im Anschluss an ihre beeindruckenden Vorführungen.

Doch nicht nur Dieses gelang den Oppenwehern vorzüglich – das gesamte Pfingst-Sportfest war auch 2019 ein toller Erfolg, nicht nur in sportlicher Hinsicht.

Verantwortlich dafür zeigten sich als Organisatoren Ingo Bockhorn (Moderation), Uwe Brockschmidt, Dajana Evers, Linda Riesmeier und als Schiedsrichter Edeltraud Greger, Andrea Melcher, Werner und Pascal Greger, Maik Riesmeier, Katharina Hurdelbrink, Klaus Schomaeker, Franz Maucher, Harald Wittkötter und Last but not Least Yvonne und Kai Clausjürgens.

Der Verein bedankt sich bei allen Teilnehmern Helfern und Mitarbeitern für ihren Beitrag zum Gelingen und freut sich schon auf das nächste Jahr.

Die Gewinner: Bei den Kindern siegte die Mannschaft aus Steinkamp vor Fiskus und Bockhorn, bei den Großen dominierte Vahrenkamp vor Bulzendorf und Team Dorf am Ende die Tabelle.