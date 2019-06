Von erfahrenen Wald- und Abenteuerpädagogen begleitet, tauschten die Schüler aller 7. Klassen den Stemweder Berg am Freudeneck in Stemwede Westrup als Unterrichtsort gegen das Klassenzimmer ein. Es fand »Unterricht der besonderen Art« statt: vier Tage draußen lernen mit allen Sinnen. Das bedeutete neben Teambildungsaktivitäten auch das Erkennen ökologischer Zusammenhänge. Direkt zu Beginn mussten die Schüler ihre Handys abgeben – was sie stutzen ließ. Aber so konnten sie sich gänzlich auf das Naturerlebnis konzentrieren. Dem Problem des Bewegungsmangels wurde aktiv entgegengewirkt und das gesundheitsfördernde Potenzial der Natur effektiv genutzt. Auch das Bauen und Fertigstellen eines Tipis fand ebenso Begeisterung bei den Schülern wie die Outdoor Olympiade.

Am Ende der vier Tage stand eine intensive Reflexionsphase an. Das Feedback war überaus positiv und die Stimmung war super. Paula aus der 7a meinte: »Ich wusste gar nicht mehr, wie schön es ist, in der Natur zu sein.« Viele Schüler äußerten, dass sie ab jetzt häufiger in den Stemweder Berg wollen, weil ihnen diese Tage gut getan hatten.