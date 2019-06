Stemwede (WB). Für die Westruper Schützenköniginnen Birgit Bohne und Elisa Weingärtner naht das Ende ihrer Regentschaft. Denn der Schützenverein Westrup feiert sein Schützenfest am Freitag und Samstag, 14. und 15. Juni, auf dem Festplatz am Freudeneck.

Die Festtag beginnt am 14. Juni um 14 Uhr: Dann tritt der Verein am Hänschenweg nahe der Königsresidenz an, um die Majestäten abzuholen. Von 16.30 Uhr an sind alle Kinder dazu eingeladen, auf dem Festplatz an Spielen und Aktionen teilzunehmen.

Gastvereine kommen

Nachmittags gibt es Kaffee und Kuchen im Zelt. Dazu unterhält der Spielmannszug Wehdem musikalisch.

Anschließend werden die neuen Alt- und Jungkönige ausgeschossen. Nach der Proklamation um 19 Uhr begrüßen die Westruper um 20 Uhr die Gastvereine aus Oppendorf und Levern.

Dann wollen die DJs von »Music Nonstop« für mächtig Stimmung in der langen Schützennacht sorgen. Nach ihrem Debüt in Westrup im vergangenen Jahr freuen sich DJ Torben und DJ Bernd erneut darauf, für den Westruper Schützenverein und seine Gäste musikalisch einzuheizen.

»Sülter Musikanten«

Am zweiten Festtag, Samstag, 15. Juni, tritt der gesamte Verein inklusive Kinder wieder um 14 Uhr an, um den neuen Schützenkönig von seiner Residenz abzuholen. Begleitet wird der Marsch von den »Sülter Musikanten«. Von der Residenz geht es zurück zum Festzelt.

Nach der gemeinsamen Kaffeetafel unterhalten die »Sülter« im Zelt mit partytauglicher Blasmusik. Gleichzeitig werden der neue Kinderkönig sowie die Schützenschnüre und Pokale ausgeschossen. Die Proklamation des Kinderkönigs erfolgt um 19 Uhr.

Anschließend begrüßt der Schützenverein Westrup Gastvereine aus Wehdem und Arrenkamp. Für gute Stimmung wollen erneut DJ Torben und DJ Bernd von »Music nonstop« sorgen.

An beiden Tagen kümmern sich Getränke-Eigenbrodt und Fleischerei Ruwe um die Bewirtung der Besucher. Außerdem wird in der Schützenhalle warmes Essen angeboten.