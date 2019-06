Von Michael Nichau

Einen turnusgemäßen Wechsel der Mitglieder der St. Matthias-Bruderschaft Dielingen hat es jetzt gegeben. Die aktuelle Gruppe der zehn »Sargträger« aus dem Ort hat einen Friedwald besucht und sich bei dieser Gelegenheit vollzählig fotografieren lassen. Die Bezeichnung »Sargträger« ist eigentlich zu wenig für die Mitglieder der Bruderschaft. Sie besteht immerhin schon seit mehr als 300 Jahren in Dielingen. Und die Gründung der St. Matthias Bruderschaft ist damals aus den Erfordernissen der Zeit hervorgagengen.

Pest auch in Dielingen

Im Jahr 1654 ging die Pest in Dielingen um. So wurde es notwendig, Hilfe am Grabe zu tun sowie Not und Elend der Angehörigen zu lindern. Die Zeit vor, während und nach dem 30-jährigen Krieg war schrecklich: Von 18 Millionen Einwohnern in Deutschland blieben 1648 noch sechs Millionen Menschen übrig.

Auch wenn Dielingen zunächst von den Kriegswirren verschont geblieben war, brachten aber die Folgejahre des 30-jährigen Krieges auch über den Ort alle Nöte der damaligen Zeit: Gewalttaten, Feuer, Brandschatzung, Hunger und letztlich auch die Pest.

Truppen zogen durch

Immer wieder zogen neue Truppen – Freund oder Feind war gleich – durch das Land. Der Krieg machte es schwierig, Soldaten und Bevölkerung zu ernähren. Oft genug wurde die Ernte verwüstet. Auch in Dielingen seien die Zeiten nicht leicht gewesen, berichten die Chronisten, damals oft Pastoren. »Die Landsknechte plünderten wiederholt und es kam eine große Hungersnot«, heißt es in den Schriften. »Sie haben alles Korn ausgedroschen und alle Land- und Gartenfrüchte verdorben.« Es gab abgebrannte Bauernhäuser und Ruinen.

Nach Kriegsende war auch in Dielingen die Armut buchstäblich erschreckend, so dass sich die Menschen in Lumpen hüllten und versuchten, aus dem Bauschutt wieder neue Häuser zu errichten. Viele Menschen glaubten, das Schlimmste überstanden zu haben.

Doch es kam anders: Mit den rückziehenden Soldaten kam auch eine Krankheit über das Land. In den ersten Monaten des Jahres 1654 traf die Pest in Dielingen auf eine Bevölkerung, die völlig entkräftet war.

Zuerst fanden sich noch Männer, die aus christlicher Nächstenliebe die Leichname zu Grabe trugen. Sie brachten die Toten in Tücher eingehüllt mit langen Stangen zum Friedhof. »Die Tischler kamen mit der Herstellung der Särge nicht nach«, berichten die Chronisten.

Niemand beerdigt die Toten

Bald aber kam die Zeit, wo niemand mehr – aus Angst vor Ansteckung – die Toten begraben wollte. »Auf den Höfen lagen die Leichen der Gestorbenen.« Bald wirkte Dielingen wie menschenleer. Niemand wagte sich mehr auf die Straße. Schulen schlossen. Kirchen blieben leer.

In diesen Tagen der Verzweiflung und der Auflösung der nachbarschaftlichen Hilfe fanden sich beherzte Männer, um einen Weg aus der gemeinsamen Not zu suchen. Sie schlossen sich zu einer Bruderschaft zusammen – am 24. Februar 1654, am Tage des St. Matthias. Also wurde die Bruderschaft nach dem Heiligen benannt.

Die Mitglieder des Zusammenschlusses zeigten keine Furcht. »Die Männer hatten ihren Glauben wiedergefunden. Sie gaben sich Satzungen und die Toten wurden begraben«, schreibt die Chronik.

Heute noch eine Bedeutung

Drei Jahrhunderte sind seit der Gründung der Bruderschaft ins Land gezogen. 1754 stieg die Zahl der Familien, die der Bruderschaft angehörten, auf 50 an. 1995 zählte sie 168 Mitglieder. So ging es weiter. Die Aufgaben haben sich wenig verändert. Stirbt jemand aus der Familie eines Mitglieds, so tragen acht Mitglieder den Sarg. Zwei folgen dahinter.

Alle Mitglieder der Bruderschaft sind mit schwarzen Tuchmänteln mit eigentümlichem Schnitt bekleidet. Dieser ist seit der Gründung beibehalten worden. Es sind lange, talarähnliche Umhänge ohne Ärmel mit einem Halskragen. Von den Hüten herab hängt ein Trauerflor.

Die jeweils zehn Mitglieder vollziehen ihre Amtszeit zwei Jahre lang. Dann werden die Posten mit anderen Mitgliedern besetzt, die für ihre Amtszeit die Mäntel und Flore, die Eigentum der Bruderschaft sind, übernehmen.

Leuchter in der Kirche

Zum Andenken an die Gründung der Bruderschaft hängt in der Dielinger Kirche ein flämischer, achtarmiger Kronleuchter. Dieser wird nur angezündet, wenn ein Mitglied der Bruderschaft gestorben ist. Diese Pflicht obliegt nicht dem Küster, sondern dem Beauftragten der Bruderschaft.

Die Gründung des Zusammenschlusses geschah unter außergewöhnlichen Zeitverhältnissen. Diese Zeit fand Männer, die zum Segen für das Dorf Dielingen wurden. Darum bittet man noch heute: »Gott möge Dielingen in kommenden Notzeiten ebenfalls Männer schenken, die bereits sind, mit helfenden Händen Not und Elend zu wenden«, heißt es in einem alten Dokument. Trotz veränderter sozialer Bedeutung gehören in Dielingen, Stemshorn, Drohne und Halden etwa 200 Familien der Bruderschaft an. Ziel ist bis heute die Gewährung eines ehrenhaften Begräbnisses in christlicher, tätiger Nächstenliebe.