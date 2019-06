So würde es im Ernstfall aussehen, wenn eine Gruppe in Stemwede strandet: Rotkreuzler fahren die Menschen mit DRK-Fahrzeugen zu Sammelstellen.

Es handelte sich um ein Szenario, dessen Bewältigung zu den Aufgaben der Rotkreuzler gehört. Sie sind in die Gefahrenabwehr des Kreises Minden-Lübbecke eingebunden. Folgende Situation wurde angenommen: »Ein wunderschöner Sommerabend. Nichts deutet auf die außergewöhnlichen Aktivitäten hin, die sich mitten in Stemwede abspielen: Ein Reisebus aus Köln ist in Wehdem gestrandet. Mit ihm wartet die 23-köpfige Reisegesellschaft, wie es denn nun weitergeht. Eine Weiterfahrt ist technisch nicht möglich – der Ersatzbus wird erst in drei Stunden erwartet.«

Vor Heimathaus auf Hilfe gewartet

So sah das Übungsszenario für die Rotkreuzler aus Stemwede und Rahden aus. Sie wurden von der Rettungsleitstelle des Kreises in Minden alarmiert. 23 »Betroffene« – dargestellt von Mitgliedern der Tinnitus-Selbsthilfegruppe Altkreis Lübbecke, dem Single-Treff Rahden und anderen Freiwilligen – warteten vor dem Wehdemer Heimathaus auf Hilfe.

Als erstes traf der Krankenwagen des Ortsvereins Stemwede ein. Aber hier gab es zum Glück keine Notwendigkeit für Hilfeleistungen der Sanitätskräfte. Bei den Betroffenen kam bald der Wunsch nach einen Kaltgetränk in der Abendsonne und nach Sitzgelegenheiten auf.

Schwerpunkt im Katastrophenfall

»Genau hier liegt der Schwerpunkt im Katastrophenfall – die Betreuung unverletzt Betroffener«, sagt die Stemweder Rotkreuzleiterin Susanne Altvater. »Schnell wurde der Krankenwagen gegen den Betreuungskombi getauscht, Stühle und Kaltgetränke mitgebracht.«

Währenddessen fuhr bereits der Betreuungs-Lastwagen zum Supermarkt in Levern, um die notwendigen Lebensmittel für eine kleine Abendverpflegung zu beschaffen. Zeitgleich wurde die Begegnungsstätte Wehdem für die Aufnahme der Betroffenen vorbereitet.

Nachdem der erste Durst gestillt war, begannen die Rotkreuzler mit der Registrierung der Betroffenen. So kann später – in einem echten Szenario – von Angehörigen nachgefragt werden, ob sich ihr Verwandter unter den Gestrandeten befindet.

Dann wurde der Transport zwischen der Anlaufstelle Heimathaus und der Begegnungsstätte in Wehdem per Mannschaftswagen der Rotkreuzler übernommen.

»Spannender Abend«

Nach dem Eintreffen bedankten sich Susanne Altvater, Uwe Altvater (DRK Rahden) sowie Sabine Brandt (DRK Stemwede und Kontaktperson zur Tinnitus-Selbsthilfegruppe Altkreis Lübbecke) bei den »Betroffenen«. Sie hatten nichts von der Übung gewusst, denn der Abend war ihnen als »Fahrt ins Blaue« angekündigt worden.

Im Anschluss folgten weitere Informationen über das Deutsche Rote Kreuz und schon bald konnte die warme Mahlzeit eingenommen werden.

»Das war ein sehr spannender, interessanter und gleichsam liebevoll gestalteter Abend« resümierte Claudia Jork von der Tinnitus-Selbsthilfegruppe Altkreis Lübbecke.

Die Rotkreuzleitungen beider Ortsvereine waren sich einig, dass die Übung gelungen war: »Sicherlich wurden Kleinigkeiten gefunden, die es zu verbessern gilt, aber in Sachen Betreuung sind Stemwede und Rahden gut aufgestellt.«