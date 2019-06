Stemwede (WB). »Lachen, spielen und mitmachen – all das soll ein Sommerfest für Kinder beinhalten. Im Oppendorfer Kindergarten wurde unter dem Motto ›Auf dem Bauernhof, da ist was los‹ fröhlich gearbeitet und gefeiert«, teilt der Träger, das DRK, mit.

Schon seit einigen Wochen hatten sich die Kinder der Kita in Oppendorf mit dem Thema Bauernhof beschäftigt und mit ihren Erzieherinnen viele Vorbereitungen für das Fest getroffen. Bestes Sommerwetter lud zu Spiel und Spaß unter freiem Himmel ein.

Kita-Leiterin Katrin Röhling begrüßte die zahlreichen Gäste. Die Mädchen und Jungen stimmten sich gemeinsam mit ihren Erzieherinnen mit dem »Bauernhofrock« auf den Nachmittag ein.

Kinder »melken« hölzerne Kuh

Im Fokus standen viele Spiele und Besonderheiten für die Kinder. Mit Laufkarten ausgestattet durfte die vielseitige Arbeit auf dem Bauernhof erledigt werden – und alle packten fleißig mit an.

Es mussten im Sandkasten Kartoffeln geerntet und eine hölzerne Kuh gemolken werden, die Gummistiefel wurden geworfen, auch erfolgte ein Schubkarrenrennen zum Hühnerstall. Ein Traktor durfte ebenfalls nicht fehlen und die Ponys scharrten schon mit ihren Hufen.

Nach getaner Arbeit erhielt jeder fleißige Helfer eine Überraschung. Der Grillmeister sorgte für Essen und mit einem kalten Getränk konnte der Durst gelöscht werden.

Am späten Nachmittag gab es noch eine große Überraschung: Die Jungschützen Oppendorf kamen zu Besuch, um eine Geldspende an den Förderverein der Kita zu überreichen. Wie in den Jahren zuvor hatten die Jungschützen alle Weihnachtsbäume aus Oppendorf für das Osterfeuer eingesammelt. Insgesamt kamen bei der Sammelspende der vergangenen Jahre 1000 Euro zusammen, die der Förderverein nun erhielt. Katrin Röhling und der Vorsitzende des Fördervereins, Manfred Piper, bedankten sich bei den Jungschützen.