Von Florian HemannStemwede (WB). Für diese Majestät muss der Schützenverein aus Stemwede-Westrup erst einmal in die Tasche greifen und Zollgebühren bezahlen: Denn mit Jürgen Lutkewitz kommt der neue König nicht aus der eigenen Ortschaft, sondern aus dem angrenzenden Wehdem.

Und da haben die befreundeten Nachbarn, als die Westruper ihren König abholen wollten, kurzerhand die Grenze geschlossen und eine »Entschädigung« verlangt.20 Liter Bier und jeweils eine Flasche Sekt kamen am Ende als Zollgebühr der nicht ganz so ernst gemeinten Verhandlungen raus. »Wir werden dann wohl auch noch mal mit den Wehdemern feiern«, sagte Westrups Major Markus Meier.

Neben dem Wehdemer Jürgen Lutkewitz sitzt Birgit Rudolphi als Königin auf dem Westruper Thron. Der Thron der Westruper Jungschützen blieb ebenfalls nicht unbesetzt. Durchgesetzt hat sich letztlich Robin Laesch. An der Seite des neuen Regenten steht Annika Aping als Jungschützenkönigin.

Nachdem Alt- und Jungschützen ihre Majestäten am Freitag, 14. Juni, ausgeschossen hatten, waren am Samstag die Kinder aus den Reihen des Westruper Schützenvereins dran: Kinderkönigin ist Sinje Wandt. An ihrer Seite steht Luen Bilous als ihr Prinzgemahl.