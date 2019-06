Von Dieter Wehbrink

Porta Westfalica-Nammen/Stemwede (weh). Erneut haben die Jugendfeuerwehren aus Stemwede beim Kreiswettbewerb die vorderen Plätze belegt. So siegte am Samstag beim Wettkampf in Porta Westfalica-Nammen bei 15 teilnehmenden Gruppen aus dem Mühlenkreis die Jugendfeuerwehr Drohne-Dielingen I. Den zweiten Platz belegte das Team Haldem-Arrenkamp I. Platz 3 ging an Porta-Westfalica-Nammen. Drohne-Dielingen II kam auf den fünften Platz und Haldem-Arrenkamp II konnte den achten Rang belegen.