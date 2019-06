Das Fachkrankenhaus des Landschaftsverbands Westfalen-Lippe (LWL) hatte zusätzlich zu seinem 60. Geburtstag eingeladen. Kunsthandwerkermarkt, Riesenwasserbälle für die Kinder, Tanz und vieles mehr sorgte für abwechslungsreiche Unterhaltung.

»Dass so viele Menschen trotz zahlreicher Veranstaltungen in der Region heute zu uns gekommen sind, um mit uns zu feiern, zeigt, wie etabliert die Klinik hier ist«, freute sich Dr. Ingbert Rinklake, Ärztlicher Direktor der Klinik Schloss Haldem.

Ex-Trinkerheilanstalt

Im Mittelpunkt des Festes stand der runde Geburtstag der Klinik, die vor 60 Jahren als »Trinkerheilanstalt« eröffnet worden war. Viele Mitarbeiter hatten sich dafür ganz im Stil der 50er- und 60er-Jahre gekleidet. Und auf der Bühne sorgte unter anderem die Bremer Beat-Band »The Bobbies« für Musik aus den 60ern.

Mehr als ein Jahr lang hatte das Team um Fest-Organisator und Leiter des Sozialzentrums der Klinik, Jonas Templin, die Veranstaltung geplant. »Insgesamt haben 100 Mitarbeiter und Patienten das Fest mit großem Engagement vorbereitet und mitgestaltet«, sagte Templin.

Mitarbeiter berichten über Arbeit

Gut angenommen wurde der Stationslauf, an dem zahlreiche Kinder teilnahmen. An verschiedenen Stationen – etwa in der Holzwerkstatt, der Hauptküche, der Bewegungstherapie oder der Klinikgärtnerei – lösten sie verschiedene Kreativ-, Denk- oder Bewegungsaufgaben. Neben den klinikeigenen Stationen waren auch die Jugendfeuerwehr Haldem-Arrenkamp sowie die Jugendrotkreuzgruppe Stemwede und das Dorfarchiv im Schloss am Stationslauf beteiligt.

Großes Interesse fanden auch die stündlichen Führungen über das offenen Gelände der forensisch-psychiatrischen Klinik. Mitarbeiter informierten dabei über den Maßregelvollzug und berichteten von ihrer Arbeit.