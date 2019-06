Karlheinz Busen (links) stützt in der Kita Niedermehnen Mattis Wellmann beim Fahrradfahren. Wolfgang Fricke hilft seinem Enkel Henri Fricke. Foto: Dieter Wehbrink

Von Dieter Wehbrink

Groß war die Freude am Montagabend in der Einrichtung, als ein großes Mobil vor der AWO-Kita hielt und drei zertifiziert Kinderräder eines bekannten Markenherstellers ausgeladen wurden. Karlheinz Busen (68), FDP-Bundestagsabgeordneter aus dem Münsterland, hatte sie gespendet – wie noch weitere 23 Räder für andere Kitas zu je 100 Euro.

Der liberale Abgeordnete, der früher auch im NRW-Landtag saß, hatte die Idee zu dieser ungewöhnlichen Spende, als er seine persönliche Fahrradtour vom münsterländischen Warendorf nach Berlin plante. »Stemwede als Zwischenstopp für eine Radtour nach Berlin – das ist mal etwas Neues«, freute sich Karlheinz Busen auf sein erstes Etappenziel.

Die Idee für diese Tour reifte bei dem begeisterten Radfahrer, der das Fahrrad auch für seine Fahrten in Berlin nutzt, bereits vor einem Jahr. Der AWO-Kindergarten in Niedermehnen war die erste Station der Tour, die der Abgeordnete mit seinen Mitarbeitern erreichen wollte. Am Montag kam es allerdings anders als geplant. Busen musste mit dem Auto anreisen: »Heute ist meine Schwiegermutter, die 104 Jahre alt wurde, beerdigt worden. Deshalb die Änderung. Ab Niedermehnen wird aber mit dem Rad gefahren.«

Dass Busen die Niedermehner Kita ausgewählt hatte, war kein Zufall. Bürgermeister Kai Abruszat und Frank Schäffler, der OWL-Abgeordnete der Freien Demokraten im Bundestag, hatten bei ihrem Parteifreund für die Stemweder Einrichtung geworben. Kai Abruszat freute sich ebenso wie Kita-Leiterin Monika Hartmann und anwesende Mitglieder des FDP-Ortsvereins Stemwede – unter ihnen Vorsitzender Wolfgang Fricke – über die Fahrrad-Spende. Der Bürgermeister hatte ein dickes Lob für »Wutzelhausen« parat. Die Einrichtung sei räumlich eine der schönsten ihrer Art in der Gemeinde und falle durch ein überzeugendes pädagogisches Konzept sehr positiv auf. 35 Kinder, einschließlich U-3-Alter, werden in »Wutzelhausen« in zwei Gruppen betreut.

Bei seinen Zwischenstopps auf dem Weg nach Berlin wird Karlheinz Busen die Kinderfahrräder jeweils an eine lokale karitative Einrichtung verschenken. »Kinder müssen so früh wie möglich Fahrrad fahren lernen«, ist der Bundestagsabgeordnete überzeugt. Dazu wolle er mit seinen Rädern einen Beitrag leisten. Nach Stemwede war Hannover das nächste Ziel. Jede Etappe ist 80 bis 90 Kilometer lang. Am Samstag soll Berlin erreicht werden.