Stemwede (WB). Das Stiftsdorf Levern feiert am kommenden Samstag, 22. Juni, sein 1050-jähriges Bestehen. Von 15 Uhr an gibt es anlässlich des Jubiläums ein buntes Treiben auf dem Kirchplatz. Bürger sind in historischer Gewandung unterwegs.

Für die Kinder ist das Spielmobil vom Wehdemer Life House zu Gast. Zwei historische Gewölbekeller und das Heimathaus sind geöffnet. Um 17.30 Uhr beginnt die Feier in der Kirche mit Aufführung des amüsanten Historienstücks zur Schenkung Leverns an den Mindener Bischof Milo durch Ritter Worad. Es wurde von Pfarrer Thomas Horst geschrieben, der selbst im Stück mitwirkt.

Behälter aus massivem Edelstahl

Bevor dann gegen 19 Uhr ein Fass Freibier angestochen wird und die Gäste bei Getränken und Gegrilltem klönen können, wird nach der Feier in der Kirche im Beet vor dem Heimathaus am Propsteiweg eine Zeitkapsel eingegraben. Den Behälter hat Heinrich Rohlfing aus Niedermehnen aus massivem Edelstahl angefertigt. Die Idee zur Zeitkapsel hatte Kris Kallmeyer vom Heimatverein Levern.

Zum Inhalt gehören unter anderem Briefe von Stemwedes Bürgermeister Kai Abruszat und NRW-Ministerpräsident Armin Laschet, Beiträge von vielen örtlichen Vereinen und Betrieben, Münzen (gespendet von der Volksbank), Levern-Fotos von Antje Egbert, aktuelle Zeitungen, Kunstwerke von lokalen Künstlern sowie die Gedenkmünze aus Destel.

Jubiläumsbuch ist erhältlich

Auch das Jubiläumsbuch, das der Heimatverein mit Unterstützung der Gemeinde Stemwede und der Sparkasse herausgibt, kommt in die Kapsel. Wenn man auf dem Gelände des ehemaligen Kreuzganges lebe und im Garten interessante Artefakten finde, animiere das, vielleicht selbst etwas in der Erde für spätere Generationen zu verewigen, merkt Kris Kallmeyer an.

Das Leverner Jubiläumsbuch ist während der Veranstaltung am Samstag für fünf Euro am Stand des Heimatvereins Levern erhältlich. Sollten an diesem Tag einige Exemplare übrig bleiben, wird der Heimatverein später weitere Abgabestationen nennen. Der Erlös aus dem Verkauf des Buches kommt der Gestaltung des Kinderspielsplatzes an der Leverner Mühle zugute, der sehr gut von den Jungen und Mädchen angenommen wird.