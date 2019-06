Von Dieter Wehbrink

Am Dienstag stellten die Verwaltungschefs die gemeinsame Broschüre »Technologieregion Dümmer-See« im Berggasthof Wilhelmshöhe in Haldem vor. Das Heft soll heimischen Unternehmen zur Verfügung gestellt werden und über die Wirtschaftsförderung der Kommunen Verbreitung finden.

Natur und Bildungsmöglichkeiten

Der Untertitel »Weltweit. Stark. Gefragt.« lässt erahnen, worum es Abruszat, Muhle, Kreye, Marré und Scheibe ging. Knackig auf den Punkt gebracht, ohne nervendes Zahlenmaterial, aber mit vielen aussagekräftigen Bildern versehen wirbt das 16-seitige Werk vor allem für die Leistungsfähigkeit der heimischen Wirtschaft. Weltweit geschätzte Botschafter der Region wie ZF Friedrichshafen, BASF Polyurethanes, der Landmaschinenhersteller Grimme oder Boge Rubber & Plastix Group in Damme werden kurz beschrieben.- Daneben erfährt der Betrachter einiges über die Natur wie dem Dümmer, Bildung (Private Hochschule), Großveranstaltungen wie den Dammer Carneval, das Stemweder Open-Air-Festival, das Theater Diepholz und den Diepholzer Großmarkt.

Gleichzeitig erfahren Fachkräfte, die von außerhalb hierher ziehen könnten, viel über die Lebensqualität in der Region.

Starke Wirtschafts- und Technologieregion

»Wir haben festgestellt, dass es heute nur noch mit einer gemeinsamen Marketing-Strategie unserer Kommunen funktioniert«, sagte Kai Abruszat. »Jeder einzelne von uns ist zu klein, um national – geschweige denn international – wahrgenommen zu werden. Jeder einzelne ist nicht in der Lage, die Vorteile eines einzelnen Standortes so zu präsentieren, dass unsere heimischen Unternehmen davon profitieren können.«

Die Gemeinsamkeit von Stemwede, Damme, Wagenfeld, Lemförde und Diepholz liege in einer starken Wirtschafts- und Technologieregion begründet, sagte Abruszat. Mit der Broschüre wolle man sich besser präsentieren. Die Region warte immerhin mit 30.000 sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungsverhältnissen auf, und das in der Regel in hoch spezialisierten technischen Branchen, betonte Abruszat. Mehr als 50 Prozent arbeiten in Technologie-Betrieben.

Heft bald auch auf Chinesisch?

Gerd Muhle berichtete von ersten positiven Resonanzen, etwa aus der Firma Grimme. Zudem habe das Dammer Unternehmen Boge bereits gefragt, wann es die Broschüre auf Englisch gebe. In Anspielung auf den Besitzer von Boge meinte Muhle augenzwinkernd: »Vermutlich wollen sie das Heft bald auf Chinesisch haben.«

Rüdiger Scheibe betonte, die Grundidee sei gewesen, dass sich die Gemeinden zusammenfinden, in denen es ZF-Werke gebe. So könne sich die Region Management des Unternehmens positiver darstellen, denn dort sei gelegentlich der Eindruck entstanden, nur Friedrichshafen sei der Nabel der ZF-Welt und die Dümmer-Kommunen eher »ein nur ländlicher Raum«. »Moderne Kommunen denken nicht mehr in Stadtgrenzen, sondern in Regionen«, sagte Florian Marré. »Mit der Broschüre ist ein schönes Projekt entstanden, das Ansporn für weitere Zusammenarbeit der fünf Kommunen ist. ›Gemeinsam statt einsam‹ lautet die Devise.