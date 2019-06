Etwa 2000 Einwohner leben in Levern. Der Ort feiert am Samstag sein 1050-jähriges Bestehen mit einem Fest auf dem Kirchplatz. Foto: Archiv Gemeinde Stemwede

Von Dieter Wehbrink

Stemwede (WB). Wenn am kommenden Samstag von 15 Uhr an auf dem Leverner Kirchplatz das 1050-jährige Bestehen der Ortschaft gefeiert wird, können die Besucher ein bemerkenswertes Buch erwerben.

»Altes Dorf voller Leben« lautet sein Titel. Das Werk gibt einen umfassenden Blick in die Chronik, aber auch in die Gegenwart. Joern Spreen-Ledebur, Vorsitzender des Heimatvereins, und Pfarrer Thomas Horst haben es verfasst. Das mit vielen Bildern versehene und dank Sponsoren finanzierte Werk wird zum Preis von fünf Euro abgegeben. Diese Zeitung hat einen Blick in das Buch geworfen und nennt daraus einige der spannenden Begebenheiten.

»Rentenbescheid für Ritter Worad«

Vermutlich ist Levern noch viel älter als 1050 Jahre, doch die erste urkundliche Erwähnung datiert aus dem Jahr 969. Der Mindener Bischof Milo bekundet, dass der Leverner Ritter Worad dem Dom in Minden den Haupthof mit acht zugehörigen Höfen, eine Kirche, einen Fischteich und sämtliches andere Eigentum übergibt. »Grund für Worad war die Sündenvergebung für ihn, seine Eltern und Geschwister«, hat Thomas Horst recherchiert. Im Gegenzug für besondere Verdienste erhielt Worad bis zum Tode den Haupthof in Blasheim mit sieben Höfen sowie Höfe in Destel und Wehdem sowie den Zehnten aus Blasheim, Hördinghausen, Wehdem, Brockum und die Kirche in Oldendorf. Nach Worads Tod sollte alles wieder an den Dom in Minden zurückfallen. »Das Dokument lässt sich als eine Art Rentenbescheid des 10. Jahrhunderts auffassen« sagt Thomas Horst. »Und alle Orte, die darin erstmals genannt waren, feiern deshalb in diesem Jahr offiziell ihr 1050-jähriges Bestehen.«

Wer den denkmalgeschützten Ortskern von Levern durchschreitet, der spürt auch heute noch den Hauch der Geschichte, die Joern Spreen-Ledebur und Thomas Horst im Jubiläumsbuch sehr anschaulich beschreiben – wie etwa die Gründung des Frauenklosters im Jahr 1227, das 30 Frauen aufnahm. In der langen Geschichte Leverns gibt es nicht nur Positives, sondern auch düstere Fakten, die nachdenklich stimmen.

Blutige Fehden

1475: Wegen Besitzstreitigkeiten wird 1475 Ritter Albert von dem Bussche (zu Ippenburg und Hünnefeld) vom Harteke Mönnich (zu Ellerburg) in der Leverner Kirche erstochen. Die Stadt Osnabrück und Bischof Konrad III von Diepholz liefern sich anschließend eine kriegerische Auseinandersetzung vor der Ellerburg. Blutrache und Fehden der Busschen mit den Münchs dauern lange an.

1679: Rückflutende französische Soldaten hinterlassen auch in Levern verbrannte Erde. Unter anderem verwüsten sie die Kirche.

1650: Eine Schule wird erstmals in der Chronik erwähnt. Lehrer Alemeyer unterrichtete etwa 30 Kinder.

1817: Katastrophale Witterungsverhältnisse des Vorjahres bringen den Hunger und Teuerung nach Levern. Das geflügelte Wort von der »Rumford-Suppe«, benannt nach Benjamin Thompson, Reichsgraf vom Rumford, ist allgegenwärtig: »Was rumliegt, muss fort«. Das karge Essen bestand oft nur aus Graupen, Kartoffeln und gelben Erbsen.

»Dackelfett und Kuh-Urin«

1851: Das Amt Levern hat zwölf Mann zur Kreiswache in Lübbecke zu stellen. Dort soll bei einer Hinrichtung von zwei Mördern die öffentliche Ordnung aufrecht erhalten werden.

1902: Die Legge in Levern, die für den Verkauf des Leinens vorgeschrieben ist, löst sich auf. Eine wichtige Einnahmequelle, die Leinenproduktion, bricht für die Familien weg.

1929: Die »Heilerin« Therese Süß will in Sundern ein Sanatorium errichten, wird allerdings im selben Jahr in Essen wegen fahrlässiger Tötung durch ihre Behandlungsmethoden zu einer mehrmonatigen Geldstrafe verurteilt. Ihre verordnete, aber verhängnisvolle Medizin: »Dackelfett und Kuh-Urin«.

1932: Nur noch elf Bürger der jüdischen Gemeinde leben in Levern. Die Weggezogenen werden von ihren neuen Wohnorten deportiert und in den Konzentrationslagern Auschwitz oder Solibor getötet. Das Leverner Synagogengebäude ist verkauft worden.

Pastor wird von Nazis inhaftiert

1935: Der seit 1909 in Levern amtierende – und hoch angesehene – Pfarrer Theodor Olpp kommt in das Bielefelder Gestapo-Gefängnis und wird genötigt, sein Pfarramt aufzugeben. Eine weitreichende Unterschriften-Aktion für seine Rückkehr nach Levern bleibt wirkungslos. Auch Olpps Nachfolger Karl Radike war 1937 mehrere Wochen in Haft.

1945: Kurz vor Ende des Zweiten Weltkriegs, am 4. April 1945, marschieren die Engländer in Levern ein. Der Befehl, den Ort zu verteidigen, hat verheerende Folgen: 22 Tote und zerstörte Häuser. Wilhelm Lampe beschreibt als Augenzeuge in dem Jubiläumsbuch die schrecklichen Ereignisse.

1963: Die Serie der enormen Erfolge Leverns im Dorfwettbewerb beginnt. Bundespräsident Lübke überreicht die Silbermedaille für den Ort.

1963: Der erste von vielen Blumenkorsos im Stiftsort beginnt. Die im Fünf-Jahres-Rhythmus durchgeführten Volksfeste locken jedesmal tausende Zuschauer nach Levern.

Rühriger Heimatverein

1972 : Der Heimat und Verkehrsverein gründet sich. Bis heute kümmert er sich unter anderem um die Bewahrung der Dorfgeschichte, etwa im Heimathaus, in dem die ehrenamtlichen Mitarbeiter unter Leitung von Heinrich Rust viele Exponate aus dem Leben der Vorfahren bewahren und der Öffentlichkeit zeigen.

1979: Die Kolthoffsche Hofmahlmühle wird in Levern wieder aufgebaut. Das heutige Mühlenensemble mit Speicher, Altmaschinenhalle und Heuerlingshaus gilt als eines der schönsten im Mühlenkreis. Veranstaltungen wie der Mahl- und Backtag ziehen unzählige Besucher an.

Viel Positives aus Levern zu berichten

Der Ort kann mit vielen Fakten punkten. Das geplante Wohnquartier am Kalberkamp soll nach dem Beschluss des Gemeinderates eine ganz besondere Konzeption bekommen und verschiedene Wohn- und Lebensarten ermöglichen. Neue Kita-Gruppen und ein Rathaus-Anbau sind in der Planung. Weithin bekannt ist der Leverner Markt mit seiner großen Gewerbeschau.

Seit Jahrzehnten sorgt die Schulwald-Aktion für immer mehr Grün im Ort. Schülerjahrgänge der Grundschule legten bereits ganze Wälder an. Jeder junge Baum erhält das Namenschild jenes Kindes, das ihn gepflanzt hat.

Aushängeschild Unternehmen Rila und seine Gärten

Ein beachtliches Feinkost-Unternehmen haben Helmut und Ursula Richter in Levern aufgebaut. Außerdem ist ihr Rila-Gartenreich mit angegliedertem Restaurant und Wohnmobilstellplatz ein Top-Tourismusziel in der Gemeinde Stemwede.

Mehr als 300 Jahre reicht die Bädertradition in Levern zurück. 1699 wurde das bis heute erhaltene Badehaus errichtet. Das Meyerhof-Bad entstand 1959/1951. Nicht zuletzt dadurch, dass das Bad in der Badeallee in sehr vielversprechendem Privatbesitz ist, hoffen viele Leverner – und auch Bürgermeister Kai Abruszat – auf eine Reaktivierung. Abruszat brachte sogar die Idee vom künftigen staatlich anerkannten Luftkurort ins Gespräch.

Ein »Haus der Gesundheit« wurde von privaten Investoren bereits gebaut und könnte einer der Bausteine für wünschenswerte Entwicklungen sein.