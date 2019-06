Der neue Hofstaat mit dem Schützenkönigspaar Jürgen Lutkewitz und Birgit Rudolphi ist in Amt und Würden. Foto: Florian Hemann

Stemwede (WB). Jetzt ist das diesjährige Sommerfest des Westruper Schützenvereins auch schon wieder Geschichte: Zwei Tage lang hatten die Mitglieder mit Freunden aus der Nachbarschaft rund um ihr Schützenhaus am Freudeneck gefeiert.

Zudem hat der Verein seine Majestäten ermittelt. Neuer Altschützenkönig ist – wie berichtet – Jürgen Lutkewitz. Unter den Jungmitgliedern regiert Robin Laesch und bei den Kindern Sinje Wandt.

Langjährige Mitglieder geehrt

Der Verein nutzte die zweitägige Festveranstaltung außerdem für die Ehrung von verdienten Mitgliedern. Auf 60 Jahre Treue zum Verein kann etwa Heinz Niemann zurückschauen. Klaus Zobel und Horst Vahrenkamp gehören seit 50 Jahren zu den Westruper Schützen. Für 40 Jahre im Verein wurden Willi Uhtbrock, Walter Schmalge, Hartwig Niermann, Luise Hegerfeld, Hermine Bohne und Hans-Werner Döhn geehrt. 25 Jahre gehören Jörn Schumacher, Ulrich Hegerfeld, Manuela Rykowski und Annika Aping dazu.

Der Jugendpokal geht in diesem Jahr an Lina Meier. Über den Seniorenpokal darf sich Rolf Fischgrabe freuen. Lena Struckmann erhielt die Schnur bei den Unter-40-Jährigen und Willi Hohlt die Schnur in jener Altersklasse über 40 Jahre.

Außerdem durfte Major Markus Meier folgenden Mitgliedern für besonderes Engagement im Westruper Schützenverein die Verdienstnadel des Westfälischen Schützenbundes überreichen: Birgit Hattendorf, Hans Norbert Gies, Hans-Werner Döhn, Jan Struckmann, Klaus Teipel und Ulrich Hegerfeld nahmen die Auszeichnung entgegen.