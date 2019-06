Und genau das konnten zahlreiche Besucher rund um das Life House in Wehdem gemeinsam genießen. Einige Teilnehmer brachten leckere Speisen aus ihrer Heimat mit, die den Besuchern zum Beispiel die Genüsse der orientalischen Küche näherbringen konnten. Die musikalische Unterhaltung reichte von einer Abordnung der Dersa-Highlanders mit Dudelsackklängen bis hin zur Grupa Hunere Kurdi, die mit Saz und Schlagzeug kurdische Musik präsentierte. Die Rhythmen der Band waren so mitreißend, dass sie einige der Gäste am Life House spontan zum Tanzen animierten.

Unterhaltung für die ganze Familie

Der Tag bot Unterhaltung für die ganze Familie. So leitete Franz-Josef Lotte unter dem Motto »Spielzeuge fremder Kulturen« zum Basteln an. Mit einfachen Mitteln wie Dosen, Draht, Kronkorken und Plastikflaschen entstanden an seinem Stand spannende Spielzeuge, wie sie die Kinder in der Dritten Welt herstellen. Lotte hatte zu dem Thema auch interessante Anschauungsobjekte mitgebracht. Besonders beliebt waren zudem Kinderschminken, Spielmobil und Luftballontiere.

Darüber hinaus informierte die Stemweder Flüchtlingshilfe über ihre Arbeit. Derzeit gebe es 220 Flüchtlinge in der Gemeinde. Etwa 130 davon seien anerkannt. Von diesen hätten viele auch Arbeit gefunden. Etwa 90 Personen seien im Anerkennungsverfahren. Die Flüchtlinge kämen schwerpunktmäßig aus Syrien, Irak und Afghanistan, informierte der Arbeitskreis. Darunter seien sehr viele Familien mit etwa 80 Kindern. Nach Aussagen des Arbeitskreises fühlen sich besonders die Familien in Stemwede wohl. Dazu trage das positive soziale Umfeld bei. Im Vergleich zu Städten gebe es weniger Kriminalität, Alkohol und Drogen sowie außerdem ein besseres Bildungsangebot. Zudem hätten die Familien oft direkten Kontakt zu den Nachbarn, mit denen ein reger Austausch erfolge.