Von Florian Hemann

Stemwede-Oppenwehe (WB). Musik unter Mühlenflügeln: Wer bei dieser Kombination automatisch an altbekannte Seemannsklänge vom Shanty Chor oder an alte Schlager denkt, ist nun in Oppenwehe eines Besseren belehrt worden. Denn auch Rock passt an so einen historischen Ort wie die Bockwindmühle.