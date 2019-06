Von Peter Götz

Stemwede-Levern (WB). Eine Perle, ein sicherer Hügel, eine Heimat, zugleich Herausforderung und Verpflichtung – jeder der vier Festredner zum Auftakt der Gedenkstunde kleidete seine Freude über das Jubiläum in andere Worte und Sätze, gemeint war jeweils so ziemlich das Gleiche: Levern ist toll.

»1050 Jahre, das ist, eine stolze Zahl«, sagte Kai Abruszat. Für den Bürgermeister ist Stemwede eine Perle im Mühlenkreis Minden-Lübbecke und diese Perle, verspricht er, habe die beste Zeit noch vor sich. Aus Sicht von Pastor Thomas Horst ist der Leverner Hügel seit vielen Jahrhunderten vor allem ein Ort des Gebets und der Andacht, ein Ort, an dem seit Generationen unterschiedlichste Menschen die Nähe zu Gott suchen, und, wie auch der Vorsitzende des Heimatvereins Jörn Spreen-Ledebur es ausdrückt, »ein räumliches und spirituelles Zuhause fanden«.

Den Herausforderungen stellen

Kreisheimatpfleger Friedrich Klanke erinnerte seinerseits an die großen Herausforderungen, denen sich der ländliche Raum hinsichtlich des rasanten gesellschaftlichen Wandels jetzt und in Zukunft stellen muss. »Es ist wichtig, dass wir zu schätzen wissen, in welcher landschaftlichen Schönheit wir uns im Mühlenkreis befinden, und es ist ein großes Stück Lebensqualität in der parkähnlichen Landschaft Stemwedes zu wohnen.«

Dann folgte der Höhepunkt der Feier: Die Aufführung des an die historischen Ereignisse angelehnten, von Thomas Horst geschriebene Theaterstücks über die Gründung Stemwedes durch die Schenkung des Ritters Worad.