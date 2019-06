Stemwede (WB). Bei einem Verkehrsunfall in Stemwede ist eine Radfahrerin aus Stemwede schwer verletzt worden.

Als eine 60 Jahre alte Rahdenerin am Samstag, 22. Juni, in einem Mercedes-Kleintransporter gegen 11 Uhr die Mesenkämper Straße in Richtung Rahdener Straße befuhr und die Kreuzung zur Molkenstraße geradeaus überqueren wollte, kam es im Kreuzungsbereich zur Kollision mit der von links kommenden 73-jährigen Pedelec-Fahrerin aus Stemwede.

»Diese war nach ersten Ermittlungserkenntnissen zuvor auf der Molkenstraße in Fahrtrichtung Süden unterwegs gewesen«, schreibt die Polizei. »Durch den Aufprall kam die Stemwederin zu Fall und verletzte sich schwer. Rettungskräfte brachten die Frau ins Krankenhaus Lübbecke.«