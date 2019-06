Von Heidrun Mühlke

Die erst vierjährige kleine Radlerin aus Oppenwehe gehörte neben Henri Fricke aus Niedermehnen, ebenfalls vier Jahre alt, und dem dreijährigen Finn Niemann aus Celle zu den jüngsten Teilnehmern der 48. Auflage des Niedermehner Volksradfahrens.

Glück hatten die Pedalritter der Region allemal. Das Thermometer stieg am Sonntag auf etwa 25 Grad – ideale Bedingungen also für die beliebte Radwanderveranstaltung. Insgesamt nutzten 506 Starter die optimale Wetterlage für die 13 Kilometer lange Strecke, oder wer es sportlicher mochte, wählte die 24 Kilometer lange Tour durch die landschaftlich schöne Gegend Stemwedes.

Schießstationen angefahren

Dazu gab es auch in diesem Jahr eine Rad-Schieß-Rallye, bei der Gruppen ab drei Personen teilnehmen konnten. Insgesamt waren 23 Teams dabei. An zwei Schießstationen galt es unterwegs, ins Schwarze zu treffen. Eingeladen zu der sportlich-geselligen Veranstaltung hatten der Radsportclub (RSC) 1919 Niedermehnen sowie die kooperierenden Vereine. Und bei der großen Tombola am Zielort der Maschinenhalle in Niedermehnen gab es für jeden Teilnehmer eine Plakette und viele tolle Preise zu gewinnen. Um die Zeit der Auswertung bis zur Preisübergabe zu versüßen, unterhielten die Sülter Musikanten. Den Kindern wurde ein buntes Unterhaltungsprogramm geboten, es gab gut gekühlte Getränke und auch für den kleinen Hunger war bestens gesorgt.

Walfried Wankelmann (90 Jahre) ältester Teilnehmer

Dass das Volksradfahren eine generationsübergreifende Veranstaltung für die ganze Familie ist, wurde klar, als RSC-Vorsitzender Thorsten Möller während der Siegerehrung neben den jüngsten Startern auch den Ältesten – das waren Walfried Wankelmann aus Niedermehnen (90 Jahre), Walter Rose aus Espelkamp (89 Jahre) und Martin Heggemeier aus Niedermehnen (85 Jahre) – ein Präsent überreichte.

Als am stärksten vertretene Gruppen erhielten der Westruper Schützenverein mit 52 Startern sowie der Leverner Schützenverein mit 37 Teilnehmern jeweils ein Fass Bier. Ebenfalls ein Fass Gerstensaft bekam die unter den Vereinen mit mehr als zehn Startern ausgeloste Gruppe des RSV Germania 07 Espelkamp mit 11 Radlern

N

Sandro ist »Glücksfee«

eben zahlreichen Sachpreisen zog der siebenjährige Sandro Langhorst aus Westrup, der seinen Posten als Glücksfee an der Lostrommel bezogen hatte, auch die drei Hauptgewinne. Jeweils ein Fahrrad gewannen Leo Weiß aus Niedermehnen und Kieren Lange aus Twiehausen. Auch Walfried Wankelmann, der älteste Teilnehmer, gehörte ebenfalls zu den Fahrradgewinnern.

Die Rad-Schieß-Rallye konnte das Team um Marius Helmich für sich entscheiden, Platz zwei ging an die Mühlenschützen, Platz drei ergatterten »Die flotten Vier«. Die rote Laterne durfte sich »Die Bank« abholen. Bei den Kindern gewann Lucas Kassebaum vor Timo von der Werth und Finn Kassebaum.