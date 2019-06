Am Montagabend, 24. Juni, wurden die Löschgruppen Haldem, Arrenkamp, Dielingen und Drohne um 19.34 Uhr durch die Kreisleitstelle in Minden alarmiert. Am Scharlarger Weg in Haldem war beim Abernten von Heu die Presse in Brand geraten. Bei der Anfahrt zum Einsatzort konnte die Feuerwehr die schwarze Rauchwolke schon von weitem sehen.

Beim Eintreffen des Haldemer Löschfahrzeuges stand das Erntegerät im Vollbrand. Sofort wurde durch den stellvertretenden Löschgruppenführer Christian Milinski der Schnellangriff mit Schaumpistole in Stellung gebracht und unter Atemschutz mit der Brandbekämpfung begonnen. Zusätzlich wurden mit dem Wasserwerfer der Löschgruppe Dielingen die Flammen gelöscht. Nach den ersten Löscharbeiten kontrollierten die Einsatzkräfte die Erntemaschine immer wieder mit Wärmebildkameras auf Glutnester. Erst nach Öffnen der Maschine konnten die Reste des Heuballens aus der Presse entfernt, auseinandergezogen und mit Wasser und Schaum abgelöscht werden.

Nach gut einer Stunde war der Einsatz beendet und die Feuerwehrkräfte des 1. Zuges unter Leitung von Zugführer Uwe Stubbe konnten wieder abrücken.