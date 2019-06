Stemwede (WB). Das in fünfter Generation geführte Familienunternehmen Piper in Wehdem feiert im September sein 150. Jubiläum. Aus diesem Anlass wird am Sonntag, 30. Juni, von 11 bis 18 Uhr ein Tag der offenen Tür veranstaltet.

Von 11 bis 15 Uhr werden stündlich Führungen bei laufendem Betrieb angeboten. Für Essen und Getränke wird gesorgt. Alle Freunde, Nachbarn und interessierte Bürger sind eingeladen.

Gegründet wurde die Firma 1869. Damals baute Friedrich Hermann Piper (1843-1918) in Wehdem ein Haus mit Werkstatt. Am 1. September wurde der Schmiede- und Schlosserbetrieb mit Hufbeschlag eröffnet. Aus der Dorfschmiede entwickelte sich ein Herstellungsbetrieb für Göpel. Gussteile wie Zahnräder kamen von Gießereien in Osnabrück per Eisenbahn nach Lemförde und dann mit Pferd und Wagen nach Wehdem.

Verkaufstätigkeit in den Raum Sulingen-Uchte

Immer auf der Höhe der Zeit begann Piper, Dreschmaschinen herzustellen. Bis in die 20er Jahre wurden 358 Dreschmaschinen und 259 Göpel gebaut. Im Durchschnitt waren 15 Arbeiter beschäftigt. 1918 starb der Gründer. Sein zweitältester Sohn Heinrich (1870-1955) hatte da bereits die Verantwortung übernommen.

Er bestimmte maßgeblich die Entwicklung der Firma, indem er die Verkaufstätigkeit in den Raum Sulingen-Uchte ausdehnte. Dank der 1899 eröffneten Bahnline Rahden-Bassum konnten ankommende Maschinen aus den USA und Schweden und abgehende Dreschmaschinen und Göpel in Rahden abgefertigt werden.

Der Erste Weltkrieg unterbrach einen soliden wirtschaftlichen Fortgang. Nach Inflation und Weltwirtschaftskrise wurde nicht investiert. Wegen mangelnder Aufträge wurde Schweinemast betrieben. Auch der Verkauf von Wild, Äpfeln und Birnen an Hotels in Bremen und Dortmund trug zum Fortbestehen der Firma bei.

Kartoffel-Reihenableger

Erst Mitte der 30er Jahre verbesserte sich die Lage, als Heinrich Piper den damals gängigen Kartoffel-Reihenableger so umgestaltete, dass ihm mehrere Gebrauchsmuster erteilt wurden. 1937 wurde der Umsatz verdoppelt, die Produktionsfläche 1938 ebenfalls und es schien einer positiven Entwicklung nichts im Wege zu stehen.

Dem war allerdings nicht so, da es durch die Kriegsvorbereitung und die damit verbundenen Kontingentierung von Stahlprodukten zu starken Lieferschwierigkeiten kam. Mit Beginn des Zweiten Weltkriegs wurde deshalb die Produktion drastisch gekürzt. Am Ende waren nur noch ein Altgeselle und Lehrlinge beschäftigt.

Markenname »Heinzelmann«

Bis 1955 wurden etwa 20.000 bis 30.000 Geräte hergestellt und ausgeliefert. Das Verkaufsgebiet erstreckte sich auf das gesamte Land. Inzwischen hatte die älteste Tochter Heinrichs, Lina (1901-1999), mit Ehemann Wilhelm Buck (1898-1981) die Geschäftsführung übernommen.

Mit dem in den 50er Jahren einsetzenden Arbeitskräftemangel in der Landwirtschaft und der sich daraus stärker entwickelnden Mechanisierung wurden keine Reihenableger mehr gebraucht. 1954 erwarb die Firma eine Lizenz zum Bau eines Kartoffel-Vollernters von der Oppenweher Firma Tielbürger. Gemeinsam in der Weiterentwicklung, jedoch getrennt in Fertigung und Verkauf, wurden diese Maschinen, Markenname »Heinzelmann«, gegen starken Wettbewerb deutschlandweit abgesetzt.

Es zeigte sich jedoch, dass das System der Konkurrenz unterlegen war. Der Käuferstreik der Landwirte und die lange Vorfinanzierung bewegte die Geschäftsleitung Anfang der 60er Jahre zur Einstellung der Produktion.

1958 trat Karl-Heinz Buck, Sohn des Ehepaares Buck, in die Firma ein. Für befreundete Landmaschinenhersteller wurden Teile und Komponenten gefertigt. Aber diese Situation war unbefriedigend und nicht zukunftsorientiert.

wachsende Campingbranche

Auf der Suche nach geeigneten Produkten kam der Zufall zu Hilfe. 1966 konnte ein notleidender Hersteller von Zeltstangen für die wachsende Campingbranche übernommen werden. Piper entwickelte sich zu einem der führenden Hersteller in Deutschland für Zeltgestängen und Vorzeltgerüsten aus Stahl und Aluminium.

Nach dem Tod von Wilhelm Buck firmierte die OHG um in Fr. Piper GmbH & Co. KG mit Karl-Heinz Buck als geschäftsführendem Gesellschafter. Seit 1995 ist die fünfte Generation leitend tätig. Geschäftsführer des Unternehmens mit 49 Mitarbeitern sind Elke Siekermann, geborene Buck, und Ehemann Jörg. Durch bauliche Erweiterungen und einen Umzug sind die Möglichkeiten für eine effektive, kostensparende Fabrikation genutzt worden. Neben Camping liegt der Schwerpunkt im Bereich Rohrbearbeitung. Mit Hilfe moderner Rohrlaser, Schweißroboter und CNC-gesteuerter Rohrbiegemaschinen können komplexe Bauteile hergestellt werden.