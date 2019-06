Stolz präsentiert Hartmut Röhling (Mitte) den goldenen Meisterbrief, der ihm am Firmensitz in Haldem übergeben wurde. Zu dem Gratulanten gehörten (von links) Manuel Dierks, Geschäftsführer der Kreishandwerkerschaft, Rita Röhling, Heike Kramer, Thomas Kramer und der Obermeister der Elektro-Innung Minden-Lübbecke, Peter Müller aus Hüllhorst. Foto: Dieter Wehbrink

Von Dieter Wehbrink

Stemwede (WB). Er hat zwei Meisterprüfungen absolviert und ist jetzt für die erste, die er am 24. September 1969 vor der Handwerkskammer Bielefeld ablegte, besonders geehrt worden. Hartmut Röhling aus Haldem erhielt am Dienstag den goldenen Meisterbrief vom Obermeister der Elektro-Innung Minden-Lübbecke, Peter Möller. Auch Manuel Dierks, Geschäftsführer der Kreishandwerkerschaft Wittekindsland, gratuliere dem 74-Jährigen.

Hartmut Röhling hat seine aktiven Berufszeit dem Familienbetrieb an der Haldemer Straße gewidmet. Das begann mit der ersten von zwei Lehren. Den Beruf des Elektro-Installateurs erlernte er bei seinem Vater Wilhelm. Die zweite Lehre, als Zentralheizung- und Lüftungsbauer, absolvierte Hartmut Röhling von 1964 bis 1966 bei Richard Schuster in Sielhorst. Danach stieg er als Geselle in den elterlichen Betrieb in Haldem ein und führte diesen später als Meister weiter. Sein Opa Heinrich Göckemeyer hatte die Firma einst gegründet. Hartmut Röhlings Vater Wilhelm führt den Betrieb fort, bis dieser 1976 an den Sohn übergeben wurde.

Zweite Meisterprüfung

Hartmut Röhling hat 1975 noch eine zweite Meisterprüfung abgelegt – im Zentralheizungs- und Lüftungsbauer-Handwerk vor der Handwerkskammer Osnabrück.

Verbundenheit zur Firma – das zeigt auch Thomas Kramer, der mit seiner Frau Heike den Betrieb heute als Gesellschafter unter dem Namen »Röhling Kramer« weiterführt und ebenfalls Spezialist für Elektro, Sanitär und Heizung ist. Thomas Kramer hat bei Röhling gelernt, war dort als Geselle tätig und absolvierte die Meisterprüfung. Neun Mitarbeiter werden derzeit beschäftigt.

Hartmut Röhling, der in seiner aktiven Berufszeit bis zu 25 Lehrlinge ausgebildet hat, ist heute noch als Berater in der Firma tätig. Als Selbstständiger hatte er stets wenig Freizeit. Heute gönnt sich der 74-jährige Haldemer aber mit Freunden ein wöchentliches Doppelkopfspielen bei Wolfgang Rosengarten in Ilwede. Mit Ehefrau Rita fährt er zudem in Urlaub nach Norderney.