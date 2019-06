Bohmte (WB/weh/dpa). Ein Großbrand in Stemwedes niedersächsischer Nachbargemeinde Bohmte erfordert zurzeit ein Großaufgebot der Feuerwehren. Eine Gewerbehalle eines kunststoffverarbeitenden Betriebs im Bohmer Industriegebiet an der B 51 steht in Vollbrand. Ein Mensch ist schwer verletzt worden.