Die Werkshalle des kunststoffverarbeitenden Betriebs stand in Vollbrand. Foto: Peter Götz

Von Dieter Wehbrink

Bohmte (WB). Noch immer dauern die Löscharbeiten im Bohmter Industriegebiet an. Dort waren am Dienstagabend, 25. Juni, Kunststoffabfälle in Brand geraten.