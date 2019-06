Die Regentschaft von Peter Lusmüller und seiner Frau Sandra wird am kommenden Sonntag beendet. Dann ermitteln die Hollweder Schützen ihre neuen Majestäten.

Stemwede (WB). Kinderschützenfest, Party mit der Band »4ever«, Schunkeln und Stimmung mit der Blaskapelle Ovenhausen: Der Schützenverein Hollwede bietet vom 5. bis 7. Juli wieder ein Fest für alle Generationen bei freiem Eintritt an allen drei Festtagen.

Doch los geht es bereits eine Woche vorher, denn der Verein beginnt seine Schützenfesttage mit dem Königsschießen am kommenden Sonntag, 30. Juni. Auf dem Adlerstand am Gasthaus Piel werden von 13 Uhr an die Jung- und Altmajestäten ausgeschossen und somit die Nachfolger für den noch amtierenden Hofstaat um König Peter Lusmöller und Jungkönig Dennis Stevener ermittelt.

Wer holt den Adler von der Stange?

Parallel dazu erfolgt von 14 Uhr an das Schießen auf den ­Adler des Kinderkönigs. Hier werden die Kinder den Nachfolger für Vorjahres­königin Lisann Wehrmann unter sich ausmachen. Teilnehmen können alle Kinder und Jugendlichen vom achten bis zum vollendeten 14. Lebensjahr. Außerdem ist eine Hüpfburg zum Toben aufgebaut.

Die Proklamation der neuen Majestäten beginnt um etwa 17.30 Uhr und wird vom Spielmannszug Varl begleitet. Die Spielleute tragen auch schon vorher zur Unterhaltung bei. Während des Schießens und nach der Proklamation legt DJ Rocky auf.

Für Essen und Getränke sorgen in gewohnter Weise das Gasthaus Piel sowie Feinkost Hofmann mit einem umfangreichen Angebot.

Das Schützenfest beginnt am Freitag, 5. Juli.