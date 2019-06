Vertreter der Stemweder Kirchengemeinden an ihrem Stand in Levern. 4.von rechts Pfarrer Ulrich Klink von der Gemeindeberatung der Landeskirche. Foto: Dieter Wehbrink

Von Dieter Wehbrink

Stemwede (WB). Der unübersehbar große Stand bei der 1050-Jahr-Feier Leverns wirkte freundlich und einladend. Doch das, was die – zahlreich angetretenen – Standbetreuer dort verkündeten, barg bei allem ausgestrahlten Optimismus durchaus Brisanz.

»Eine Region wächst zusammen« hieß der Titel der Broschüre, die an die Besucher verteilt wurde. Wer wollte, kam mit den Akteuren ins Gespräch – und erfuhr, was sich für die Mitglieder der Evangelisch-Lutherischen Kirchengemeinden Dielingen, Levern, Wehdem und Oppenwehe demnächst alles ändert. Anlass ist die überall zu beobachtende zurückgehende Mitgliederzahl in der Evangelischen Kirche, die auch für die Region Stemwede erhebliche Konsequenzen hat. Ändern wird sich in Stemwede folgendes:

Sonntagsgottesdienst auch mal abends

Gottesdienste und Kasualien (Taufe, Konfirmation, Trauung und Bestattung): Nur noch drei Pfarrerinnen und Pfarrer sind für vier Kirchengemeinden da. »In allen Gemeinden finden aber noch Sonntagsgottesdienste statt«, versprach Pfarrer Ulrich Klink in Levern. Er hat für die Evangelische Gemeindeberatung der Landeskirche gemeinsam mit der Mindener Presbyterin Helga Trölenberg die Planung des Veränderungsprozesses der vier Kirchengemeinden begleitet. »Es werden jedoch nicht alle gewohnten Gottesdienste und Gottesdienstzeiten eingehalten werden können«, sagte Klink. »Der Sonntagsgottesdienst kann ja auch abends sein.« Haldem und Twiehausen blieben als Gottesdienststätten erhalten.

Gemeindebüros: Jede Gemeinde behält ihr Büro vor Ort. Neu ist ein zentrales, digital vernetztes Gemeindebüro. Es soll einen zentralen Kalender für alle Pfarrer anlegen und ständig aktualisieren. Verwaltet werden darin auch Terminabstimmungen, etwa für Taufe, Trauungen oder Beerdigungen sowie die Koordination der Gemeindebriefe gemeinsam mit Ehrenamtlichen.

Gemeinschaftsrat wird eingerichtet

Gemeinschaftsrat der Kirchengemeinden: Die eigenständigen Kirchengemeinden »arbeiten zusammen«, heißt es in der Broschüre. Ein Gemeinschaftsrat wird dafür eingerichtet, in den jede Kirchengemeinde einen Presbyter und ein »sachkundiges Gemeindemitglied« entsendet. Die Pfarrer sind nicht Mitglied im Gemeinschaftsrat. Das Gremium »lenkt die neuen Prozesse«, übernimmt die Terminkoordination aller wichtigen Veranstaltungen der Kirchengemeinden.

Konfirmandenunterricht: Alle Stemweder Katechumenen treffen sich im August/September zum ersten Unterricht gemeinsam im Gemeindezentrum Haldem. Von September bis Dezember sollen »Gemeindepraktika« erfolgen, in denen die Katechumenen ihre Gemeinde kennen lernen sollen. Sie können auch ein Krippenspiel für den Weihnachtsgottesdienst vorbereiten. Von Januar bis Dezember erfolgt gemeinsamer Unterricht für alle Jugendlichen im Gemeindezentrum Haldem. Von Januar an bis zur Konfirmation bereiten die Konfirmanden in ihren Gemeinden die eigene Konfirmation vor. Die Pfarrer werden beim Konfirmandenunterricht von Ehrenamtlichen, Mitarbeitern der Jugendarbeit und externen Fachleuten unterstützt. Das können »Diakonie, Hospiz, Bestatter« (O-Ton Broschüre) sein.

Dazu ein Kommentar von Dieter Wehbrink:

Oh je, liebe Stemweder Kirchengemeinden: Das, was eure Vorderen da beschließen mussten, wird draußen bei den Menschen wohl nicht so leicht zu vermitteln sein.

Selbstverständlich gilt: Alle Beteiligten, deren Beratungsergebnisse in der Broschüre »Eine Region wächst zusammen« nachzulesen sind, waren Zwängen unterworfen. Schließlich spricht der Mitgliederschwund in der Landeskirche erschreckende Bände. Deshalb wäre es äußert unfair, das Gremium pauschal zu kritisieren. Man glaubt es speziell den Stemweder Verantwortlichen, dass sie versucht haben, aus der Not heraus noch das Bestmögliche zu machen. Diesen zumeist ehrenamtlich Tätigen gebührt Respekt und Dank dafür, dass sie sich dieser unbequemen Verantwortung gestellt haben.

Vergleicht man die Einschnitte mit dem aktuellen Zustand (auch der war schon für viele Stemweder Christen nicht befriedigend), könnten harte Kritiker den Titel der Broschüre auch in »Eine (Kirchen)Region blutet aus« umbenennen. Nur noch drei Pfarrer für vier Gemeinden? Selbst wenn bei Krankheit und Urlaub Vertretung aus dem Kirchenkreis kommen sollte, wird die so wichtige persönliche Seelsorge für die Menschen wohl weiter leiden.

Und dann der Unterricht der Katechumenen für ganz Stemwede zentral in Haldem? Eltern, etwa aus Oppenwehe, Twiehausen oder Destel, werden sich über die weiten Wege ärgern, vor allem, wenn sie berufstätig sind. Mit dem Fahrrad können ihre Kinder diese langen Wege nach Haldem wohl kaum bewältigen. Schlimmstenfalls führt dies sogar dazu, dass der eine oder andere Katechumene erst gar nicht zum Unterricht angemeldet wird.

Und Gottesdienste am Sonntagabend? Da muss man den Gemeindemitgliedern schon einiges bieten, um sie zu anzulocken, denn schon jetzt sind die Kirchen auch am Morgen oft leider leer.

Zugegeben: Meckern lässt sich leicht, und wirkliche Alternativen zu den Einschränkungen sind offenbar nicht in Sicht. Bei nur drei Pfarrstellen ist noch mehr ehrenamtliches Engagement der Presbyterien und anderer freiwilliger Helfer gefordert, um Unheil (sprich Vertrauensverlust) abzuwenden.

Hoffentlich findet der neue »Gemeinschaftsrat« der Stemweder Kirchengemeinden dauerhaft genügend Freiwillige, die den verantwortungsvollen und – bestimmt nicht kritikfreien – organisatorischen Arbeitsaufwand übernehmen.

Bei allem Optimismus, den die Freiwilligen am Leverner Stand zu verbreiten versuchten: Es wird nicht leichter für die Stemweder Kirchengemeinden, und das ist wirklich schade. Den beklagenswerten schleichenden Bedeutungsverlust von Kirche wird der Inhalt der Broschüre wohl kaum stoppen können.