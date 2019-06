Die beiden Stemweder Jugendfeuerwehren nehmen am Sonntag am Landesentscheid der Jugendfeuerwehren NRW in Gummersbach teil und wollen vorne mitmischen. Foto: Torsten Fischer

Stemwede/Gummersbach (WB). Die Jugendfeuerwehren Drohne-Dielingen und Haldem-Arrenkamp starten nach ihren Erfolgen auf Kreisebene (wir berichteten) an diesem Sonntag beim NRW-Landeswettbewerb in Gummersbach.

Vor zwei Wochen hatten sich die erfolgreichen Stemweder Nachwuchsblauröcke beim Kreispokal in Porta Westfalica-Nammen die Starttickets für den Landesentscheid gesichert. Dort hoffen sie auf gutes Abschneiden. Die Jugendfeuerwehr Drohne-Dielingen konnte sich mit zwei Gruppen und Haldem-Arrenkamp mit einer Gruppe qualifizieren. Als weitere Kreisvertreter fahren auch die Jugendfeuerwehren Porta Westfalica-Holzhausen und Porta Westfalica-Nammen sowie die Jugendfeuerwehr Espelkamp mit in den Oberbergischen Kreis.

Sonntag ist Wettkampftag

Der Feuerwehrnachwuchs aus Drohne-Dielingen konnte sich vor zwei Jahren in Porta Westfalica den Landesmeistertitel sichern und geht somit als amtierender Landessieger an den Start. Mit 40 Jugendfeuerwehrmitgliedern und Betreuern fahren die Stemweder an diesem Samstag nach Gummersbach, um am offiziellen Training mit den Schiedsrichtern teilnehmen zu können.

Die Namen der Stemweder

Am Sonntag wird dann der bundeseinheitliche Wettbewerb, bestehend aus einem Löschangriff und einem Stationslauf, im Gummersbacher Stadion »Lochwiese« ausgetragen. Für die Jugendfeuerwehr Haldem-Arrenkamp gehen folgende Jugendliche an den Start: Bjarne Geldmeyer, Florian Möller-Nolting, Kilian Möller, Niclas Lübke, Marlon Steinkamp, Christian Schnier, Sewarion Vordemfelde, Bennet Putzer, Colin Bick und Oliver Jürgens.

Die Jugendfeuerwehr Drohne-Dielingen tritt wie folgt an: Elias und Julius Nordhoff, Bendix und Thilo Hörsemann, Mike Deisel, David Tiemeyer, Hanno Matz, Tom Nagel, Paul Grube, Tjark Nagel, Moritz Becker, Till-Marius Hünecke, Ruben Fernandes Ferreira, Noel Beerbom, Jannis Nagel, Dennis Shevchenko, Lenn Teddedieck und Timo Menzer.