Das Feld in Heithöfen brennt. Eine Strohpresse hatte Feuer gefangen. Foto: Gertrud Premke

Heithöfen/Stemwede(WB/weh). Die Rauchwolken sind weit bis ins Stemweder Land hinein zu sehen gewesen: Stroh auf einem abgedroschenen Feld in Leverns niedersächsischem Nachbarort Heithöfen ist am Mittwochabend in Brand geraten.