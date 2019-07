Blauer Dunst und reichlich Staub hingen in der Luft, als das Spargeldorf zum Mekka der aufgemotzten Rasentrecker wurde.

Das Rasentreckerrennen in Oppenwehe hat längst Volksfestcharakter erreicht. Laut Veranstalter waren auch zu der inzwischen 13. Auflage des Spektakels etwa 1000 Zuschauer gekommen, die das rasante Rennen mit Spannung verfolgten. 52 tollkühne Fahrer und Fahrerinnen waren auf ihren Rasentreckern angetreten, um sich einen harten, aber fairen Wettkampf zu liefern.

Heimische Fahrer mischen mit

Das heimische Team, die »Gas Monkeys«, stellte mit Peik Vahrenkamp den erfolgreichsten der acht Fahrer. Er konnte sich einen beachtlichen zehnten Platz in der offenen Klasse sichern.

Zum zweiten Mal an den Start ging Henning Bohne. Der Oppendorfer startete ebenfalls in der offenen Klasse, hatte aber schon im ersten Lauf einige Probleme mit seinem Mini-Boliden und landete am Ende auf Platz 21.

»Für mich ist das Rasentreckerrennen ein toller Ausgleich zum Beruf«, sagt der 29-Jährige. Er schätze auch den Zusammenhalt im Rennteam und letztendlich sei der Adrenalinkick bei der Geschwindigkeit zu beachten. 14 Rennen würde er jedes Jahr bestreiten und dafür vom Norden bis in den Süden, von Dresden bis Bayern, reisen. »Es macht eben einfach richtig Spaß«, lautet sein Fazit.

Sicherheit ist wichtig

Dabei seien die Kosten für das Hobby durchaus überschaubar. Man könne mit kleinem Geld auskommen, aber wie bei fast allen Hobbys gebe es nach oben keine Grenze. »Allein die Motoren können richtig Geld kosten«, weiß Rennleiter Rainer Henke. Der Preis richte sich nach der PS-Zahl, die geschickte Bastler aus 705 Kubikzentimeter Hubraum herausholen.

Zur Ausrüstung gehört natürlich Schutzkleidung. Vorschrift für jeden Fahrer sind Stiefel, Brustpanzer und Helm. »Die Sicherheitsausrüstung ist wichtig. Am Schutz sollte man nicht sparen«, betont Henke – schließlich laufen die Renntrecker bis zu 70 Stundenkilometer. Ein Zusammenprall oder ein Umkippen der kleinen Flitzer ist durchaus gefährlich. Dennoch ist nicht allein die Geschwindigkeit ausschlaggebend. Fahrerisches Können und Geschick entscheiden genauso über den Rennerfolg.

In der offenen Klasse siegte Frank Lieber (»Blue Hunter Racing Team«), in der Klasse Superstandard Stefan Weißner (»Blue Hunter«), in der Standard-Klasse Jens Pfeiffer (»Treggerschmiede«) sowie in der 13-PS-Klasse Justus Knieper (Sommeringen).