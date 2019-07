Aktuell gibt es in Stemwede noch keine Probleme mit der hausärztlichen Versorgung. In Levern schließt jedoch bald eine Praxis. Foto: dpa

Von Dieter Wehbrink

Der Twiehausener warnte, dass demnächst in Levern definitiv ein Hausarzt seine Praxis aufgibt und der zweite wohl auch aus Altersgründen nicht mehr allzu lange praktizieren werde.

»Brauchen mittel- bis langfristig Lösungen«

Diese Zeitung fragte bei Bürgermeister Kai Abruszat nach, wie sich die Situation darstellt. »Aktuell ist die hausärztliche Versorgung in Stemwede noch gut und nicht gefährdet«, sagte der Verwaltungschef. »Aber ich mache mir als Bürgermeister schon Sorgen, was den Bereich rund um Levern anbetrifft. Zum einen hat der Arzt Alfred Bussmann angekündigt, seine Praxistätigkeit zum Ende des Jahres einzustellen. Darüber hinaus gibt es in Levern ja noch eine weitere Praxis mit Dr. Stroh, aber auch hier kann man davon ausgehen, dass wir mittel- bis langfristig Lösungen brauchen.«

Möglichst ortsnahe hausärztliche Versorgung

Er persönlich sei mit Blick auf die Sicherstellung der hausärztlichen Versorgung kein Anhänger der Idee, ein medizinisches Versorgungszentrum zu planen, sagte Abruszat. »Das passt mit der Flächenstruktur und der dezentralen Ausrichtung unserer 13 Dörfer nicht zusammen. Ich möchte eine Apotheke vor Ort und nicht eine für die ganze Gemeinde – und deshalb auch möglichst ortsnah hausärztliche Versorgung sichergestellt wissen.«

Die so genannten »Medizinischen Versorgungszentren« seien sicher für zentrale Lagen und Städte anderer Größenordnung geeignet. »Für Stemwede passt das Modell auch deshalb nicht, weil es vielmehr zu einem Verdrängungswettbewerb bestehender und funktionierender medizinischer und therapeutischer Dienstleitungen kommen würde«, meint Abruszat. »So etwas gefährdet gleichzeitig das vorhandene Angebot vor Ort. Das kann nicht unser gemeindliches Ziel sein.«

Erhebliche Belastungen für Berufseinsteiger

Man müsse zur Kenntnis nehmen, dass der Beruf des Hausarztes zwar hoch angesehen, aber eben für Berufseinsteiger auch mit erheblichen Belastungen und Risiken verbunden sei, sagte Abruszat. »Deshalb scheuen sich offenbar bundesweit viele, den Weg in die hausärztliche Selbstständigkeit zu gehen.«

Die kassenärztliche Vereinigung sei lediglich eine Hilfe. Die Bürokratie habe jedoch erhebliche Ausmaße angenommen und erschwere zunehmend den Berufseinstieg, sagte der Bürgermeister. »Dokumentations- und Berichtspflichten, Vorschriften, Budgetierungen, weniger Zeit für heilendes Arbeiten am Patienten bis hin zu mir bekannt gewordenen Regressforderungen von kassenärztlichen Vereinigungen und Krankenkassen gegenüber Hausärzten – das alles sind erhebliche Belastungen, die für jeden potenziellen Berufseinsteiger abschreckend sind.«

Aufforderung an Kassenärztliche Vereinigung

Auch wenn Rat und Gemeindeverwaltung formal nicht zuständig seien, gebe es dennoch für Stemwede einen Handlungsauftrag, die bestehenden Bemühungen zu verstärken, damit die hausärztliche Versorgung sichergestellt bleibe.

»Hinzu kommt, dass wir für die angedachte Belebung Leverns als potenziellen Luftkurort mittel- bis langfristig auch eine badeärztliche Kompetenz benötigen. Anderenfalls ist eine gemeindliche Weiterentwicklung in diesem Sektor nur schwer möglich«, sagte der Bürgermeister. »Darüber hinaus ist eine gute und flächendeckende hausärztliche Versorgung ein wesentlicher Standortfaktor. Wer zieht schon aufs Land oder bleibt hier, wenn er um seine ortsnahe Versorgung Sorgen hat? Ich werde deshalb die kassenärztliche Vereinigung auffordern, die aus Altersgründen drohende hausärztliche Lücke im Einzugsgebiet von Levern in den Blick zu nehmen und nicht erst dann damit zu beginnen, wenn der Fall eingetreten ist.«

Den Einstieg erleichtern

Unabhängig davon sei vorgesehen, dass die Gemeinde in Fachpublikationen, zum Beispiel im Deutschen Ärzteblatt, den Standort Stemwede bewerbe, betonte Abruszat. »Ich kann mir darüber hinaus gut vorstellen, dass bestehende Arztpraxen mit Neueinsteigern auch kooperieren. Dieses könnte den Einstieg erleichtern helfen, insbesondere dann, wenn sich eine Kooperation auch auf die kostspielige Apparatemedizin erstreckt und Fortbildungsmöglichkeiten bietet.«

Hilfe bei der Bürokratie-Bewältigung?

»Das Land Nordrhein-Westfalen hat mir bereits in Aussicht gestellt, dass beispielsweise eine Weiterbildung zum Badearzt gefördert werden kann«, sagte Kai Abruszat. »Sollte es langfristig nicht gelingen, Interessenten für eine freiberufliche hausärztliche Tätigkeit zu gewinnen, müssen wir auch als Kommune über zusätzliche Konzepte nachdenken. Denkbar sind besonders solche Strukturen, die dazu beitragen, Ärzte bei der Einrichtung moderner Praxisräumlichkeiten zu unterstützen und bei der Bewältigung der Bürokratie zu begleiten.«

Abruszat ist überzeugt davon, dass der Masterplan Breitband dazu beitragen wird, dass auch die Aspekte der Telemedizin die ärztliche Versorgung im ländlichen Raum »nicht ersetzen, aber sinnvoll ergänzen kann«.