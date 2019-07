Stemwede (WB). Geschichten, Gedichte und Kriminalromane in hoch- und plattdeutscher Sprache sind ihre Spezialität: Die Autorin Renate Folkers – in Nordfriesland geboren, heute Zuhause in Hannover – ist auf Einladung der Dorfgemeinschaft Destel am Sonntag, 14. Juli, von 17 Uhr auf dem Gelände an der Desteler Mühle zu Gast.