Von Dieter Wehbrink

Und welcher Ort wäre für die beiden Gründer des Feinkostspezialisten Rila geeigneter gewesen als der von Helmut Richter geschaffene Garten der Sinne, jenem touristischen Aushängeschild in Stemwede? Richters freuten sich sichtlich, dass sie mit den Familien ihre drei Kinder Frank (er leitet die chilenische Rila-Filiale), Bernd (Geschäftsführer von Rila) und Kath­leen (früher lange im Unternehmen Rila tätig) das Jubiläum feiern konnten.

Besonders enge Beziehung zu Griechenland

Die Reihe der Gratulanten war lang – unter ihnen viele Stemweder, zu denen das stets unkomplizierte und kontaktfreudige Unternehmerehepaar Freundschaften pflegt.

Zunächst bat Helmut Richter die große Gästeschar ins Amphitheater, einem Mittelpunkt des Rila-Gartens. Dort empfing griechische Musik die Gäste. Helmut und Ursula Richter haben eine ganz besonders enge Beziehung zu Griechenland. Eine ihrer ausländischen Filialen (Rila Hellas EPE) liegt in Filiatra, im äußersten Südwesten Griechenlands auf der Halbinsel der Peloponnes. Diesem Standort haben sie einen wichtigen Teil ihres unternehmerischen Erfolgs zu verdanken. Die vierköpfige Band war von dort nach Levern gereist, denn Helmut Richter hört sie in seinem griechischen Lieblingslokal besonders gern.

Linienverkehr Griechenland-Deutschland

Ursula Richter hatte eigens für das Jubiläum eine gebundene Festschrift erstellt, mit vielen Bildern, und spannenden Informationen aus der 50-jährigen Selbstständigkeit. Beide Ehepartner wurden im Kriegsjahr 1949 geboren und waren nicht mit irdischen Gütern gesegnet. Helmut Richter, der gelernte Gärtner und Fernfahrer baute schließlich mit seiner Frau, der Verwaltungsangestellten, den Linienverkehr Griechenland-Deutschland auf. Die Feinkostimporte aus Griechenland waren gefragt, und so beschloss das Ehepaar, selbst Firmen zu gründen und mit diesen Produkten zu handeln.

Aktuell wird ein neues Bürogebäude gebaut

Was folgte, ist eine Erfolgsgeschichte: Stetes Wachstum am Standort Levern, Filialen in Griechenland und Chile, Firmenübernahmen in Deutschland, aber auch das Gastronomie-Erlebnis »Rotondo« mit seinem Themengärten, den von Helmut Richter geschaffenen bundesweit bekannten Wohnmobilstellplatz oder den Kauf des traditionsreichen Leverner Schwefelbades samt dessen Rettung vor dem Verfall – die Aktivitäten waren und sind unermüdlich. Aktuell wird gerade in Levern ein neues Bürogebäude gebaut.

Stolz sind die Richters darauf, dass die Kinder im Unternehmen tätig sind und vermutlich bald die dritte Generation einsteigen könnte. Bernd Richter, der seinem Vater seit 28 Jahren im Büro gegenüber sitzt, würdigte die Verdienste seiner Eltern und betonte, dass es ein gutes vertrauliches Miteinander mit ihnen gebe. Ursula Richter erwähnte schmunzelnd, die Mitarbeiter hätten oft gestaunt, dass sie und ihr Mann als Ehepaar auch 50 Jahre eng an eng beruflich im Büro zusammenarbeiten konnten.

Sohn Frank überraschte den Vater, als er mit einer Fernbedienung einen Modelllastwagen über den Amphi-Vorplatz fahren ließ – ein Geschenk der Kinder als Erinnerung an Helmuts Anfänge als Lastwagenfahrer und Transportunternehmer. Daraus ist heute mit Rila ein Unternehmen geworden, das im In- und Ausland 332 Mitarbeiter beschäftigt.

Großes Lob vom Bürgermeister

Kai Abruszat gratulierte im Namen von Rat und Verwaltung der Gemeinde. Der Bürgermeister lobte Helmut und Ursula Richter: »Sie haben allen Anlass, sich heute zu freuen, stolz zu sein und auf eine bemerkenswerte Zeit zurückzuschauen. Wir alle hier haben Grund, dankbar zu sein für die Lebensleistung eines ganz besonderen Unternehmerpaares.«

Die Unternehmensgruppe Rila sei ein Musterbeispiel für erfolgreichen ostwestfälischen und auch Stemweder Mittelstand, sagte Abruszat. »Es geht uns auch deshalb rund um den Stemweder Berg gut, weil es Menschen wie die Eheleute Richter gibt, die mit Kreativität und Pfiff, Hartnäckigkeit, Fleiß und Leistungsbereitschaft etwas geschaffen haben. Sie ruhen sich nicht aus, beziehen die Kinder mit ein und stellen die Unternehmensnachfolge sicher. Sie betreiben Wertschöpfung und prägen so den Standort hier bei uns in nachhaltigster Weise.« Außerdem sei Helmut Richter mit seinen Aktivitäten ja der »ehrenamtliche Cheftouristiker der Gemeinde Stemwede.«