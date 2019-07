»500.000 ist eine starke Nummer und eine hervorragende Bestätigung für die Technologieführerschaft von ZF im Bereich Vehicle Motion Control«, sagt Dr. Peter Holdmann, Leiter der ZF-Division Pkw-Fahrwerktechnik in Dielingen. »Hersteller wie Endkunden erwarten weltweit optimale Sicherheit, Dynamik und Komfort – Eigenschaften, zu denen unsere Active Kinematics Control maßgeblich beiträgt.«

Mehr Sicherheit

Die Hinterachslenkung AKC, die insbesondere in kritischen Fahrsituationen und bei Bremsmanövern echte Vorteile bietet, wird mittlerweile bei zahlreichen internationalen Automobilhersteller verbaut und kann mit jeder Antriebsart – konventionell mit Verbrenner, als Hybrid oder ganz elektrisch – verknüpft werden. Der Stückzahlrekord wird nur zwei Jahre nach dem 100.000er-Jubliäum und sechs Jahre nach Produktionsbeginn im ZF-Werk im österreichischen Lebring gefeiert.

Zwei Varianten

ZF bietet Herstellern das AKC-System in zwei Varianten an. Bei so genannten Dualstellern wird je ein so genannter Aktuator (Stellmotor) am linken und rechten hinteren Rad platziert. Diese Ausführung feierte 2013 ihre Serienpremiere. Sie ist besonders für Sportwagen geeignet, da sie wertvollen Bauraum an der zentralen Hinterachse spart – also dort, wo bei diesen Fahrzeugen Motor, Tank oder andere Komponenten platziert sind.

Das Zentralsteller-Modell – mit einem einzigen, dafür größer und mittig platzierten Aktuator – wird hingegen gerne in Limousinen, Pickups oder SUV verbaut.

»Momentan rollen täglich etwa 1000 AKC-Systeme vom Band«, sagt Robert Lamprecht, Werksleiter in Lebring. »Wir planen, die Kapazität in den nächsten Jahren stark zu erhöhen, um der Nachfrage gerecht zu werden.« Dafür wurde eine neue, dritte Produktionslinie aufgebaut. Eine weitere Montagestraße ist in Planung. Damit kann ZF langfristig jährlich mehr als eine Million der Hinterachslenkungen herstellen.

Was leistet das so genannte AKC?

Bei langsamer Fahrt durch enge Straßen lenkt das AKC in Gegenrichtung zum Lenkeinschlag der Vorderräder. So verkleinert sich der Wendekreis um bis zu zehn Prozent. Ein Auto lässt sich dadurch wesentlich einfacher manövrieren.

Bei höheren Geschwindigkeiten, das heißt ab etwa 60 Kilometern pro Stunde sowie zum Beispiel bei Ausweichmanövern, schlägt das System die Hinterräder in dieselbe Richtung wie die Vorderräder ein. Das verbessert die Richtungsstabilität ebenso wie die Fahrdynamik. Darüber hinaus unterstützt AKC das automatisierte Fahren beziehungsweise die dabei geforderte Systemredundanz, denn es kann ein Fahrzeug zum Teil auch ohne die Vorderradlenkung steuern.