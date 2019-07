Von Heidrun Mühlke

Neue Kinderschützenkönigin ist Jana Hoolt. Die elfjährige Schülerin aus Drohne wählte Hanno Matz zu ihrem Prinzgemahl. Unterstützt wird das Königspaar von Sevda Lehmann als Adjutantin, die Pflichten der Ehrendamen legten die Majestäten in die Hände von Lenya Nordhoff und Laura Meyerding. Vizekönig ist Hanno Matz. Musikalisch begleitete das Prozedere sowie die Ausmärsche das »Blasorchester Handorf-Langenberg«.

Höhepunkte im Schützenjahr

Vor der Umkrönung auf dem Königshügel auf dem Schützenplatz an der Immenklause gab es viele lobende Worte für das scheidende Kinderkönigspaar Lenya Nordhoff und Elias Nordhoff sowie dessen Hofstaat. »Ihr habt eure Sache gut gemacht«, lobte die Schießwartin und ließ die Höhepunkte im Schützenjahr des Drohner Nachwuchses noch einmal Revue passieren.

Gleichzeitig dankte Silja Barth-Hünecke dem Team um Julia Lange und Nadine Tiemeyer, die am Nachmittag ein tolles Programm zur Kinderbelustigung auf die Beine gestellt hatten. Mit Delegationen der Gastvereine aus Stemshorn und Reiningen sowie einigen Schützenbrüdern und –schwestern aus Bohmterheide feierten die Grünröcke die neuen Majestäten am Abend im Festzelt. Musik machte DJ Christian Wehdebrock Gleichzeitig ging es am Nachmittag in der Schießanlage bei schießsportlichen Wettbewerben um Preise und Pokale.

Den Wanderpokal der Jungen holte in diesem Jahr Max Rommel. Er verwies Fynn Schumacher und auch Elias Nordhoff auf die Plätze. Titelverteidiger war Lukas Meyer. Bei den Mädchen holte Lenya Nordhoff die Trophäe vor Laura Meyerding und Jana Hoolt. Titelverteidigerin war Doreen Meyerding.

Wanderpokale vergeben

Das Preisschießen bei den Jungen gewann Fynn Schumacher vor Max Rommel und Hanno Matz, bei den Mädchen siegte Lenya Nordhoff vor Jana Hoolt und Doreen Meyerding.

Den Wanderpokal der Jungschützen holte Lars Hurdelbrink von Mara Israel und Carola Walter. Pokalverteidiger war Jan-Gerhard Ey. Der Wanderpokal der Damen ging an Anke Gülker vor Christine Janwlecke und Anna Nordhoff. Verteidigerin der Trophäe war Anke Rau.

Montags wird traditionell gefeiert

In Drohne wird traditionell auch montags gefeiert. Am Montag, 15. Juli, treten die Vereinsmitglieder um 13.30 Uhr am Festplatz an. Mit der Dorfkapelle Oberbauerschaft geht es zum Königshaus Rommel. Dort sind Ehrungen der Vereinsmeister vorgesehen. Nach dem Aufenthalt wird der Umzug bis zur Immen­klause fortgesetzt.

Um 16 Uhr beginnt das Königsschießen , verbunden mit der Ermittlung der neuen Königspaare. Die Majestäten werden um 19 Uhr auf dem Krönungshügel proklamiert. Im Anschluss erfolgt der Einmarsch ins Zelt zum Ehrentanz für die neuen Königspaare und der Festball mit der »Max-Band« beginnt.