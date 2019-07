Von Dieter Wehbrink

Kein Wunder, denn die Hannoveranerin lebte mehr als 50 Jahre in Husum in Nordfriesland, wo sie auch aufwuchs. Gemeinsam mit Gerd Langwald aus Kuppendorf, Musiker und Mitglied der im heimischen Raum legendär gewordenen Band »Dominos«, gestaltete sie auf Einladung der Desteler Dorfgemeinschaft einen unterhaltsamen Sonntagnachmittag, 14. Juli, an der Desteler Mühle.

Horst Richter freut sich über Resonanz

Ortsheimatpfleger Horst Richter freute sich, dass so viele Menschen zu dieser Veranstaltung gekommen waren. »Unser Dorf ist ja noch im Jahr des 1050-jährigen Bestehens. Wir haben eine große Jubiläumsfeier hinter uns. Dass die Resonanz auch heute so groß ist, freut mich sehr.«

Nordfriesland, jener Landstrich oben an der Nordseeküste, ist die Heimat von Renate Folkers. Wer diesen rauen (Urlaubs-)Landstrich am stürmischen Meer, die Menschen dort und das unverwechselbare Plattdeutsch kennt, fühlte sich in Destel gedanklich in den Norden versetzt. »Kommodig« heißt »gemütlich«, und »man« heißt »aber« – im Raum Husum, der Herkunft der Autorin. Trotzdem konnte man sie gut verstehen, auch wenn man mit Desteler oder Rahdener Platt aufgewachsen ist.

Hohe Schulden

Folkers ist nicht nur eine Autorin, die ihre eigenen plattdeutschen Buchtexte lebendig und spannend schreibt – sie ist auch eine begnadete »Vördreggerin« und Rhetorikerin. Natürlich ließ sie in Destel das Ende ihrer Geschichten offen. Das galt etwa für ihr Werk »Keen Utweg«. Darin gerät der bodenständige Landwirt Hanno Hartmann in eine prekäre Situation, der er nicht gewachsen ist. Hohe Schulden und charakterliche Schwächen treiben ihn in die Enge.

Seine Frau Hilke weiß von alledem nichts, ahnt aber, dass etwas mit ihrem Mann nicht stimmt. Geschickt bringt sie ihm dazu, endlich die Wahrheit zu sagen. Am Silvesterabend macht Hanno reinen Tisch. Doch am Neujahrsmorgen ist Hanno verschwunden – nachdem ihm beim Betrachten eines »Kalberstricks« im Stall schräge Gedanken gekommen sind, wie er seine Lebenskrise abrupt beenden könnte. »Wenn gi weeten wütt, wie datt uttgaiht – dor lich mien Bouk«, sagte Folkers und deutete an, dass das Ende der Geschichte nur im Buch zu erfahren ist.

»Watt für äine Natur«

Sehr anrührend für alle Fans von Nordfriesland war ihr Text »Mien lütt Dörp« – der endgültige Beweis dafür, dass bei der Autorin immer viel Heimweh mitschwingt: »Schoape uppn Diek, Köuhe uppe Koppel, inne Nordsee späien, das lüttke Kerklein am Meer. Watt für äine Natur. Ick will hier nich wech.«

Eine geniale Ergänzung boten die musikalischen Zwischenbeiträge von Gerd Langwald. Der Ex-»Domino« hat in Destel und Umgebung ohnehin viele Fans.

Nur mit seiner wunderschön klingenden Akustikgitarre und Stimme bewaffnet, »kommentierte« er die Texte mit altbekannten Liedern, die gern auch mitgesungen wurden. Fuhr etwa Renate Folkers gedanklich voller Vorfreude auf der A 23 in ihre alte Heimat Husum und freute sich auf den Sommer am Meer, erinnere sie sich gern an Peter Maffays Lied »Und es war Sommer«. Natürlich hatte Langwald dieses Lied im Repertoire. Zum Spaß baute er – selbst nicht mehr der Jüngste – dann die Zeile ein: »Ich war 70 und sie 81. Und sie ließ mich spüren, ich war kein Kind mehr.«

Wader, Mey, Maffay

Ansonsten spielte er aber unveränderte Stücke, die jeder kannte und mochte, etwa »Heute hier, morgen dort« von Hannes Wader, »One way wind« (mit deutschem Text), »Über den Wolken« von Reinhard Mey, »Ich wollte nie erwachsen sein« oder »Und der Wind erzählt ein Lied«, beides von Peter Maffay.

Langwald sang auf Deutsch, machte allerdings mit dem vom Publikum besonders eifrig mitgesungenen englischen »Tom Dooley« und vor allem mit dem ewigen plattdeutschen Klassiker »Dat du min leevsten büs« eine Ausnahme. Letztes Stück ganz gezielt, denn schließlich war der Abend an der Mühle thematisch umschrieben mit »Vun die Leevde un anner Katastrophen«.