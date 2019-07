Schützenkönig Oliver Röhling, hier mit seinem Prinzen Thomas Harbig, wird am Wochenende abgelöst. Die Wehdemer Schützen feiern zwei Tage lang ihr eigenes Fest und richten am Sonntag das Stemwederberg-Verbandsfest aus.

Stemwede (WB). Ein Dorf putzt sich heraus: Für das anstehende Wehdemer Schützenfest am Freitag und Samstag, 19. und 20. Juli, wird der Ort in Grün-Weiß geschmückt. Der Verein ist zudem Ausrichter des Stemwederberg-Verbandsfestes. Der SV Wehdem lädt alle Mitglieder und Freunde aus dem Ort und der Umgebung zum Mitfeiern im Festzelt am Sportplatz ein.

Am Freitag, 19. Juli, treten die Schützen um 13.30 Uhr an, um mit dem Spielmannszug die Majestäten abzuholen. Um 15 Uhr marschieren sie mit dem Spielmannzug aus der Residenz von König Oliver Röhling zum Festumzug ab. Eine Kaffeetafel steht um 15.45 Uhr auf dem Programm, bevor von 16.15 Uhr verdiente Schützen geehrt werden.

Feiern mit den »Bambergern«

Um 16.30 Uhr beginnt das Königsschießen der Alt- und Jungschützen. Währenddessen unterhält der Spielmannszug. Die neuen Majestäten werden um 19 Uhr proklamiert. Um 20 Uhr empfangen die Wehdemer ihre Gäste, die Schützenvereine Oppendorf und Westrup sowie die Jungschützen aus Fabbenstedt und Haldem. Alle feiern gemeinsam mit den »Bambergern«.

Am Samstag, 20. Juli, beginnt um 10 Uhr ein Frühschoppen an der neuen Residenz mit den Dorfmusikanten. Um 13.30 Uhr treten die Schützen mit den Spielmannszügen Wehdem und Oppenwehe zum Abholen der neuen Majestäten an. Der Abmarsch zum Festumzug von der Residenz aus erfolgt um 15.15 Uhr. Mit dabei ist der Spielmannszug.

Die Kinder treffen sich um 15.30 Uhr auf dem Parkplatz des K+K-Marktes und reihen sich um 15.45 Uhr in den Umzug ein. Alle teilnehmenden Kinder erhalten eine kostenlose Karte für den Luftballon-Wettbewerb und eine kleine Überraschung.

Luftballonwettbewerb

Der weitere Nachmittag steht im Zeichen der jungen Gäste. Auf dem Festplatz beginnt kurz nach 16 Uhr ein Familienfest. Die Schützendamen haben sich wieder Spiele ausgedacht – es gibt einen »Hau den Lukas«, eine Hüpfburg und Überraschungen. Spannend ist auch der Luftballonwettbewerb, bei dem es etwas zu gewinnen gibt.

Alle Kinder, die ihre Luftballonkarte zurückgeschickt bekommen, erhalten einen Preis. »Für die Unterstützung vom Waldfrieden sowie den Firmen Brehop und Piper bedanken wir uns«, sagt der Vereinsvorstand.

Die Spielmannszüge Wehdem und Oppendorf musizieren von 16 Uhr an. Von 16.15 Uhr an ermitteln die Kinder ihren neuen König, außerdem wird der Jungschützen-Pokal ausgeschossen. Um 17 Uhr geht es weiter mit einem großen Mannschafts-Scatt-Schießen im Festzelt.

Tanz mit dem »Musik-Team«

Von 19.30 Uhr an folgt die Siegerehrung für die Teilnehmer am Schießen um den Pokal der Alten Garde, der Damen und Jungschützen sowie für das Mannschafts-Scatt-Schießen. Der neuen Kinderkönig wird um 20 Uhr proklamiert. Dann folgt Tanz und Unterhaltung mit dem »Musik Team«.

Das traditionelle Stemwederberg-Verbandsfest beginnt am Sonntag, 21. Juli, um 13.45 Uhr mit dem Antreten der Schützenvereine auf dem K+K-Parkplatz in Wehdem, Molkenstraße 1. Die Vereine und Spielmannszüge marschieren um 14 Uhr durch das Dorf und um 14.30 Uhr am Sportplatz in Wehdem auf. Die Siegerehrung für den Schießwettbewerb ist für 18 Uhr vorgesehen.

Am Montag, 22. Juli, räumen die Wehdemer Schützen auf.