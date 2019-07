Von Heidrun Mühlke

Darüber freute sich auch Präsident Otto Hurdelbrink während der Proklamation auf dem Königshügel, als er am Montagabend die neuen Majestäten bekannt gab. Traditionell feiern die Drohner Grünrücke am Samstag und am Montag. Am Sonntag legen sie eine Pause ein.

Zugführer der Stemweder Feuerwehr

Harald Heuchel wird im kommenden Schützenjahr das Zepter schwingen. Er setzte sich beim Königsschießen gegen seine Mitbewerber durch. Der 43-jährige Drohner, der als Einrichter bei ZF Friedrichshafen beschäftigt und gleichzeitig Zugführer des ersten Löschzuges der Freiwilligen Feuerwehr Stemwede ist, nahm seine Frau Silke mit auf den Thron. Als Adjutant steht Ulrich Nordhoff zur Verfügung, die Pflichten der Ehrendamen übernehmen Andrea Lilie und Maren Clamor. Vizekönig ist Florian Helling.

Thilo Hörsemann ist Jungregent

Die Jungschützen werden von Thilo Hörsemann regiert. Der 18-jährige Mechatroniker wählte Lara Feldmann zu seiner Königin. Den frischgebackenen Majestäten stehen Adjutant Lennard Koch, der auch Vizekönigswürde ist, sowie Jasmin Schumacher und Marei Hurdelbrink als Ehrendamen zur Seite.

Die neue Kinderschützenkönigin, Jana Hoolt, wurde bereits am Samstag proklamiert. Die elfjährige Schülerin aus Drohne wählte Hanno Matz zu ihrem Prinzgemahl. Unterstützt wird das Königspaar von Sevda Lehmann als Adjutantin, die Pflichten der Ehrendamen legten die Majestäten in die Hände von Lenya Nordhoff und Laura Meyerding. Vizekönig wurde Hanno Matz (wir berichteten.)

Dorfkapelle Oberbauerschaft spielt

Vor der Umkrönung brachten Otto Hurdelbrink und der zweite Vorsitzende Jan-Gerhard Ey noch einmal die Höhepunkte im Schützenjahr der scheidenden Könige Thomas Rommel und Steffen Hüsemann in Erinnerung. Musikalisch sorgte am Montag – sowohl während der Proklamation als auch beim Ausmarsch – die Dorfkapelle Oberbauerschaft für Stimmung. Beim abendlichen Festball mit den Schützenfreunden aus dem benachbarten Haldem spielte die »Max-Band«.

In der Königsresidenz der scheidenden Majestät Thomas Rommel bot sich am Nachmittag Gelegenheit, die Vereinsmeister bekannt zu geben. Schützen bis 45 Jahre: 1. Thomas Fartelj (377 Ringe, 2. Eichel zur silbernen Spange), 2. Lars Oelschläger (377 Ringe, 3. Eichel zur goldenen Schnur), 3. Christian Wiese (372 Ringe, 3. Eichel zur goldenen Schnur).

Schützen ab 46 Jahre: 1. Walter Hurdelbrink (371 Ringe, 2. Eichel zur silbernen Spange), 2. Günter Kaiser (360 Ringe, 2. Eichel zur goldenen Schnur), Ulrich Nordhoff (357 Ringe, 1. Eichel zur bronzenen Spange).

Schützen ab 60 Jahre: 1. Diethelm Hohlt (386 Ringe, 6. Eichel zur bronzenen Spange), 2. Gerhard Ey (385 Ringe, 1. Eichel zur goldene Schnur), 3. Heinz Bergmann (377 Ringe, 2. goldene Spange).

Höhere Dienstgrade

Bereits am Samstag wurden in der Königsresidenzen Beförderungen vorgenommen. Gefreiter: Tjark Böcker, Anke Gülker und Andreas Klewer, Obergefreiter: Dominik Hoolt, Anja Hoolt, Lennard Koch, Friedrich Schröder, Marei Hurdelbrink, Annalena Grube, Jasmin Schumacher, Bendix Hörsemann, Thilo Hörsemann, Friederike Koch und Florian Helling. Hauptgefreiter: Rico Sacher, Lars Reddehase, Julia Lange, Sabine Helmsmüller und Gaby Spreen.

Unteroffizier: Steffen Hüsemann und Jens Kokemoor. Stabsunteroffizier: Lars Oelschläger, und Axel Fechner. Feldwebel: Friedhelm Dunker, Rolf Fortmann und Cord Rennegarbe. Oberfeldwebel: Heiko Janwlecke und Silke Heuchel. Hauptfeldwebel: Andre Schlehäuser, Heiner Rennegarbe, Reinhard Hohlt und Manfred Quebe.