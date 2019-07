Stemwede (hm). Das besondere Fest der diamantenen Hochzeit haben am Mittwoch Ilse und Gerhard Eichelmann aus Dielingen gefeiert. Seit 60 Jahren ist das Jubelpaar verheiratet und so glücklich wie eh und je. 1959 läuteten die Hochzeitsglocken in der Burlager Kirche. Vor Pfarrer Storkebaum gab sich das Paar seinerzeit das Ja-Wort.

Dass es damals im Bayern Zelt auf dem Brockumer Markt zwischen den beiden »gefunkt« hat, daran erinnern sie sich noch genau. Eine Blaskapelle spielte zum Tanz auf und die Stimmung im Zelt war bestens. Nicht viel später wurde Hochzeit gefeiert. »Es war ein warmer sonniger Tag, als wir zur Trauung fuhren«, erinnern sich die Beiden. Danach wurde zünftig Zuhause gefeiert.

Jubilar angelt gern

Seit 1970 wohnen die Eichelmanns in dem schmucken Eigenheim in Dielingen, Am Schulort 6. Den gepflegten Garten mit unzähligen Blüten hält die Jubilarin in Schuss, während sich Gerhard Eichelmann gern seinem Hobby, dem Angeln, widmet. »Fisch brauchen wir nie kaufen«, freut sich der Jubilar.

Vier Enkel gratulierten

Zwei Töchter gingen aus der Ehe hervor. Die ältere Tochter, Angelika, ist mit Uwe Meyer verheiratet und lebt ebenfalls in Dielingen. Sie haben zwei Kinder, Florian (33 Jahre) und Linda (30 Jahre). Die jüngere Tochter, Sonja lebt mit Ehemann Thomas Eickhoff in Stemshorn. Auch sie haben für Enkelkinder gesorgt. Nadine ist 20 und André 16 Jahre alt.

Besonders stolz ist das diamantene Hochzeitspaar, dass Enkel Florian sie an ihrem Jubeltag mit seinem Oldtimer, einen so genannten »Ami-Schlitten«, einen Lincoln Continental aus dem Jahr 1962, von zu Hause abgeholt und sie dann zur Feier nach Stemshorn in »Tiemanns Hotel« chauffiert hat.

Aus Schlesien geflohen

Gerhard Eichelmann erblickte am 18. September 1935 in Schlesien das Licht der Welt. Während des Zweiten Weltkrieges wurde er gemeinsam mit seiner Mutter und einem jüngeren Bruder aus der Heimat vertrieben. Er wuchs mit drei Geschwistern auf. Die Flucht aus der schlesischen Heimat endete damals zunächst in der Gemeinde Marl.

Hauswirtschaftsschule besucht

Dort besuchte Gerhard Eichelmann die Volksschule und wurde dann in Burlage konfirmiert. Er begann seine Tätigkeit bei einem Tiefbauunternehmen in Bad Oeynhausen und blieb bei der Firma insgesamt 36 Jahre, bevor er 1996 aus gesundheitlichen Gründen vorzeitig in den Ruhestand trat.

Ilse Eichelmann, geborene Schulze, wurde am 18. Oktober 1938 in Stemshorn geboren. Sie wuchs mit fünf Geschwistern auf, besuchte die Volksschule in Stemshorn und wurde in Dielingen konfirmiert. Schon früh war ihre Mutter verstorben, darum unterstützte sie nach der Schulzeit den Vater in der Haus- und Landwirtschaft. Nebenher besuchte sie die Hauswirtschaftsschule in Lemförde.