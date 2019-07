Von Dieter Wehbrink

Hockt sich der 20-jährige Arrenkamper Junglandwirt hin und verteilt mit der Hand ein paar Körner um sich herum, sitzt er im Nu ganz eng inmitten einer großen Schar von Gefiederten. Zutraulich sind sie – die 210 Hühner, die hier seit einigen Tagen auf der Weide des Hofes Brandt in Arrenkamp ihr Leben genießen dürfen.

Auch der Laie sieht auf Anhieb, dass es prächtige Exemplare sind: Üppig befiedert, mit leuchtend rotem Kamm bevölkern sie äußerst agil ihre Weide. Sie picken emsig nach Insekten und Sämereien, scharren gern im Sand und ziehen sich bei starker Sonne oder Regen unter eine flache künstliche Überdachung zurück.

Mobil hat Straßenzulassung

Freilandhaltung von Legehennen – das ist auch in Stemwede und Umgebung zwar nichts Ungewöhnliches. Doch einiges ist hier an der Arrenkamper Straße anders. Da ist zum einen der »Hühnerstall«, der mitten auf der eingezäunten Weide steht. Er hat Räder und eine Deichsel, kann vor den Traktor gespannt und einfach zu einer beliebigen anderen Stelle gefahren werden.

Ein Blick ins Innere des mobilen Hennenstalls. Ein Blick ins Innere des mobilen Hennenstalls.

Das gut isolierte »Wohnmobil für Hühner« hat eine Straßenzulassung. Es erzeugt das Licht im Stall mittels Solar. Diese durchdachte Spezialanfertigung eines Fahrzeugbau-Unternehmens aus der Geflügelhochburg Rietberg bei Gütersloh ermöglicht es, dass Mathis Lemke seine Hühner bei Bedarf einfach zu frischen neuen Weiden fahren kann, wenn der alte Standort von den Hennen schon recht strapaziert worden ist. »Jedes Huhn hat hier in Arrenkamp 14 Quadratmeter zur Verfügung«, betont Mathis Lemke. »Gesetzlich vorgeschrieben sind bei einer Wechselweide 4,4 Quadratmeter.«

Damit längeres Gras im Auslauf besser verwertet wird, erhalten die Hühner demnächst Gesellschaft von zwei Thüringen Waldziegen – eine seltene Haustierrasse. Sie sollen ganz nebenbei auch den Habicht abschrecken, damit er sich nicht an den Hennen »bedient«. Der Fuchs muss aufgrund der hohen Umzäunung ohnehin draußen bleiben.

Bedrohte alte Rassen

Ungewöhnlich ist bei Mathis Lemke auch die Zusammensetzung der Hühnerschar auf der 3000 Quadratmeter großen Wiese. Es herrschen vier optisch gut zu unterscheidende Sorten vor: die bekannten braunen Hybriden, die größeren weißen Hühner der vom Aussterben bedrohten alten Rasse »Sussex« aus England, die schwarzen »Marans« aus Frankreich und eine ganz spezielle Kreuzung, die grüne Eier legt. »Ich mag die Vielfalt, das bunte Bild auf der Weide und die bunten Produkte im Nest«, sagt Mathis Lemke.

Die »Marans« beispielsweise legen rassebedingt Exemplare mit tiefdunkelbrauner Schale. Und natürlich fällt dem Besucher auch auf, dass Mathis seine – nicht unbeträchtliche – Investition im Alter von gerade mal 20 Jahren gewagt hat. Erst vor wenigen Tagen schloss der Arrenkamper seine landwirtschaftliche Ausbildung auf dem Frotheimer Hof von der Ahe mit der Abschlussprüfung erfolgreich ab. Beim Besuch von Fachmessen kam ihm die Idee zur möglichst artgerechten Freilandhaltung von Hühnern im Nebenerwerb. Zielstrebig setzte er seine Pläne um. Ganz aktuell ist gerade eine Internetseite in Arbeit.

Die Vermarktung der Eier erfolgt ab Hof, direkt an den Endverbraucher. Eine nagelneues Verkaufshäuschen, videoüberwacht, steht an der Hofeinfahrt Nr. 4 an der Arrenkamper Straße. Die Kunden können sich dort in Selbstbedienung ihre Eier nach farblicher Vorliebe aussuchen und das Geld hinterlegen.