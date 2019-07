Von Dieter Wehbrink

Stemwede (WB). Der Antrag eines Landwirts auf Errichtung eines Legehennenstalls für 12.000 Tiere am Scharlager Weg in Haldem sei »vorerst nicht genehmigungsfähig«. Diese Einschätzung gab der Beirat der Unteren Naturschutzbehörde des Kreises Minden-Lübbecke während seiner Sitzung in Lübbecke. Vor dem Termin hatte das Gremium das Grundstück in Haldem persönlich in Augenschein genommen. 19.900 Quadratmeter Gelände soll der neue Betrieb umfassen.

Sorge um Hufeisen-Azurjungfer

Der Beirat äußerte Bedenken wegen des nahen Tiefenriede-Kanals, ein Entwässerungssystem mit Schwerpunkt in Drohne. An dem Tiefenriede-Grabensystem würde die extrem seltene Hufeisen-Azurjungfer, eine kleine Libelle mit einer Flügelspannweite von maximal fünf Zentimetern. beobachtet, hieß es in der Beiratssitzung. Sie würde sehr empfindlich auf eine Nährstoffzufuhr, die womöglich von dem Legehennenstall ausgehen könnte, reagieren. Außerdem bestehe die Gefahr, dass Nährstoffeinträge auch den Fluss Hunte erreichen konnten, in dem wieder Lachse und Forellen leben würden.

Breiterer Schutzstreifen

Der Beirat brachte einen breiteren Schutzstreifen als bisher geplant zwischen dem Legehennenstall und der Tiefenriede ins Gespräch, um einen Nährstoffeintrag durch Hühnerkot zu verhindern. Dies verteuere allerdings sein Vorhaben, wandte der Landwirt ein. Vorerst vergebens: Der Bauantrag sei »so nicht bescheidungsfähig«, sagte Martina Vortherms, vom Kreisumweltamt Minden-Lübbecke. Der Beirat beschloss, dass der Landwirt seinen Antrag weiter nachbessern und konkretisieren müsse. Dann könne erneut darüber beraten und entscheiden werden.

Das Libellen-Vorkommen in der Tiefenriede, etwa auch das der Blauen Helmazurjungfer, hatte in der Vergangenheit bereits verhindernde oder einschränkende Auswirkungen auf andere Bauplanungen in diesem Bereich. Laut NABU lassen sich Hufeisen-Azurjungfern mit etwas Glück auch am naturnah gestalteten Gartenteich beobachten.

Diese Funktion hat der Beirat

Das Naturschutzgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen regelt, dass bei jeder unteren Naturschutzbehörde (dies sind die Kreise und kreisfreien Städte) zur unabhängigen Vertretung der Belange von Natur und Landschaft ein Naturschutzbeirat zu bilden ist.

Die Beiräte sollen bei Schutz, Pflege und Entwicklung der Landschaft mitwirken und dazu den zuständigen Behörden und Stellen Vorschläge und Anregungen unterbreiten. Ihre Aufgabe ist es zudem, der Öffentlichkeit die Absichten und Ziele von Naturschutz und Landschaftspflege vermitteln und bei Fehlentwicklungen in der Landschaft entgegenwirken.

Der Beirat besteht laut Naturschutzgesetz aus 16 ehrenamtlichen Mitgliedern. Dazu gibt es noch die gleiche Anzahl von Stellvertretern. Sie werden auf Vorschlag der im Gesetz vorgesehenen Verbände jeweils für eine Kommunalwahlperiode durch den Kreistag, in diesem Fall Minden-Lübbecke, gewählt.

Dazu ein Kommentar von Dieter Wehbrink:

Natürlich ist es richtig, dass Genehmigungsbehörden wie der Kreis Minden-Lübbecke genau hinschauen, wenn Gewässer geschützt werden müssen. Es gilt die unmissverständliche Forderung der EU-Wasserrahmenrichtline, dass alle (!) Gewässer zwingend in einen »guten Zustand« zu bringen sind.

Wer aber das Gebiet zwischen der Scharlage in Stemwede und der Hunte kennt und dann mal westlich des Flusses nach Niedersachsen blickt, gewinnt den Eindruck, dass die Landwirte auf NRW-Seite klar benachteiligt werden.

So darf der Naturschutzbeirat aus Minden-Lübbecke Stallbauten aus Sorge um Libellen im künstlich angelegten Tiefenriede-Entwässerungssytem sowie um die (noch fernab liegende) – Hunte erschweren. Auf niedersächsischer Seite jedoch entwässern der Hunte-Randgraben und der Bornbach ungehemmt riesige Maisfelder und leiten ihr Wasser in die Hunte ein. Das ist ungerecht.