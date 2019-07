Die Kreisjägerschaft Minden-Lübbecke bietet auch in diesem Jahr wieder neue Jungjägerkurse in Wittloge und Hollwede an. Dazu werden wieder Informationsabende veranstaltet: am Montag, 16. September, in Wittloge-Range, Riekkamp 99, Hille, und am Dienstag, 17. September, im Jägerheim, Hollweder­straße 12 in Stemwede. Sie beginnen jeweils um 19 Uhr. Alle Interessierten sind eingeladen.

Auch Naturschutz separat zu absolvieren

Wer keine Jägerprüfung ablegen, aber trotzdem die umfassende und hochwertige Ausbildung des Lehrgangs in Sachen Naturschutz und Wildbiologie absolvieren möchte, kann an den betreffenden Unterrichtseinheiten ohne Druck einer anstehenden Prüfung teilnehmen. Die Ausbildung zum Jäger dauert ungefähr acht Monate und gliedert sich in vier Sachgebiete: Wildbiologie und Naturschutz, Jagdbetrieb, Waffentechnik und -handhabung und das Jagdrecht. Dazu kommt noch die Schießausbildung in verschiedenen Disziplinen. Bei entsprechender Teilnehmerzahl besteht die Möglichkeit, am Unterricht wahlweise montagabends in Wittloge oder dienstagabends in Hollwede teilzunehmen, dies lässt sich in der Regel sehr gut mit einer Berufstätigkeit verbinden.

Anmeldungen werden ab sofort (gern auch per E-Mail) im Jagdbüro bei Karola Horstmann entgegen genommen (Telefon 0571/23542, E-Mail karola.horstmann@kjs-minden-luebbecke.de). Die Kreisjägerschaft Minden-Lübbecke freut sich auf zahlreiche interessierte Jungjäger.