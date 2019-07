Das Gemeindeoberhaupt hat am Freitag das Königsschießen eröffnet und als Vereinsmitglied am weiteren Wettkampf teigenommen. Gegen zehn Mitbewerber hat er sich im Stechen durchgesetzt. »Das kommt völlig unerwartet und war so nicht geplant«, sagte Abruszat am Freitagabend.

Er habe das Königsschießen eröffnet um seiner Wertschätzung für die Vereine Ausdruck zu verleihen. »Ich hätte nie gedacht, dass dies ein solches Ende nehmen würde«, sagte er. »Ich werde bald 50 Jahre alt«, kommentierte er. »Da kann man mal unvernünftig sein.« Zu seiner Königin wählte er seine Frau Claudia.