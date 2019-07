Von Heidrun Mühlke

Kai Abruszat konnte sein Glück kaum fassen. »Das war ein ganz besonderer Moment! Plötzlich und ganz unerwartet bin ich Schützenkönig von Wehdem«, freut sich der knapp 50-Jährige, der mit seiner Lebensgefährtin Claudia Ramona Orghià in Porta Westfalica wohnt. Er sehe es aber auch als Wertschätzung nicht nur für den Wehdemer Schützenverein, sondern für das ganze Schützenwesen rund um den Stemweder Berg.

Adjutanten gewählt

Zum Adjutanten machte das Majestätenpaar Eckhard Brehop, die Pflichten der Ehrendamen legte es in die Hände von Heike Brehop und Janine Andes. Spannend war der Wettbewerb um die Königswürde, das das Gemeindeoberhaupt am Freitag eröffnet hatte. Gegen zehn Mitbewerber hat er sich im Stechen durchgesetzt. Vizekönig wurde Jens Kokemoor.

Jungkönig gekürt

Die Insignien des Jungkönigs zieren in diesem Jahr den Schützenrock von Nico Steinkuhle. Auch er musste sich gegen zehn Mitstreiter durchsetzen. Vizekönigin wurde Eila-Marie Niermann. Nico Steinkuhle, der 23-jährige Metallbauer, wählte Lara Högemeier zu seiner Prinzessin. Die Pflichten des Adjutanten übernimmt Matthias Pelzer, die der Ehrendame Janine Schröder.

Vor den Kettenproben hatte Michael Jürgens noch einmal die Höhepunkte im Schützenjahr mit König Oliver Röhling und dessen Hofstaat Revue passieren lassen und dankte für ein harmonisches Schützenjahr.

Buntes Kinderschützenfest

Bunt war das Kinderschützenfest am Samstag, zeitgleich wurden die Schießwettbewerbe um die Kinderkönigswürde in der Schützenhalle ausgetragen. Vereinspräsident Michael Jürgens freute sich, Jara Winkelmann als neue Kinderschützenkönigin auszurufen. Insgesamt hatten zwölf Kinder am Schießen teilgenommen. Für Luis Hellmann reichte es für die Vizekönigswürde.

Die achtjährige Schülerin aus Oppenwehe, Jara Winkelmann wählte Nico Jaroniec zu ihrem Prinzgemahl, als Adjutant steht Nevicano Röhe zur Verfügung, als Ehrendame Marie Damke. Lobende Worte gab es zuvor vom Präsidenten für den scheidenden Kinderkönig Dennis Fette mit seinem Hofstaat.

Pokale an Schützen übergeben

Vor der abendlichen Proklamation nutzte Jürgens die Gelegenheit, einige Pokale zu überreichen. Sarah Kröger durfte die den Jungschützenpokal mit nach Hause nehmen. Sie verwies Eila-Marie Niermann und Gerrit Brehop auf die Plätze. Der Alte-Garde-Pokal ging an Friedhelm Schubert, auf Platz zwei landete Heinz Kettler, Platz drei errang Horst Stüwe. Den Damenpokal holte Karolin Woeckner, sie verwies Jessica Röhe und Heike Siebe auf die Plätze.

Stemwederberg-Fest

Gefeiert haben die Wehdemer Schützen ihr Schützenfest am Freitag und Samstag sowie am Sonntag das Stemwederberg-Verbandsfest. Musikalische Unterstützung bekamen die Grünröcke von der Kapelle »Halbe Händsche« und dem Wehdemer Spielmannszug. Beim Königsball am Freitag mit den benachbarten Schützenvereinen aus Oppendorf, Haldem und den Jungschützen aus Fabbenstedt heizte die Partyband »Die Bamberger« aus Oberfranken ein. Am Samstagabend wurden die neuen Majestäten mit dem »Musik-Team« gebührend gefeiert. Die Umzüge durch den Ort begleitete der Wehdemer Spielmannszug.