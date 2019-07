Von Heidrun Mühlke

Als um die erfolgreichen Schützen der Jubel aufbrandete, konnten sie auch direkt Gratulationen, unzählige Händedrücke, kräftige Umarmungen und Küsschen hier und da entgegen nehmen. Bestgelaunt präsentierten die Drohner die riesige Trophäe, die

Schützenfest und Stemwederberg-Verbandsfest in Wehdem Fotostrecke

Foto: Heidrun Mühlke und Andreas Kokemoor

sie mit nach Hause nehmen durften.

Dank an Organisatoren

Der Pokalübergabe schickte Karlheinz Rodeck einen Dank für die perfekte Organisation und Gastfreundschaft des ausrichtenden Schützenvereins Wehdem voraus. »Euch allen gebührt ein besonderer Dank für die korrekte und schnelle Auswertung und den reibungslosen Ablauf des Pokalschießens.«

Im einzelnen nannte er Marlene Kleybrink, Daniela Steinkamp, Wilfried Hegerfeld, Andre Kubutat, Tobias Reitmeier, Detlef Klanke, Jürgen Lutkewitz, Ralf Sommer, Andreas Schlömp, Manuel Röhe, Charlott Klamor und Thomas Quebe.

Die Ergebnisse

Die weiteren Ergebnisse der einzelnen Schützenklassen des Stemwederberg-Verbandsfestes:

Jugend: 1. Bohmterheide (Lina Schubert, Jules Schubert, Lena Rupenkamp, Felix Weicht), 2. Haldem, 3. Wehdem. Einzelwertung: 1. Sophie Röttcher (SV Haldem), 2. Gesa Wilking (SV Arrenkamp), 3. Lisa Reuter (SV Brockum).

Jungschützen: 1. Bohmterheide (Sandra Loheide, Lea Sukan, Soraya Heuer, Christian Loheide), 2. Oppenwehe, 3. Haldem. Einzelwertung: 1. Pia Röttcher (SV Haldem), 2. Lea Sukan (SV Bohmterheide), 3. Nico Steinkuhle (SV Wehdem).

Damen: 1. Levern (Siegrid Kern-Ahlers, Katharina Niemeier, Monika Brüning, Bettina Schiller), 2. Drohne, 3. Westrup. Einzelwertung: 1. Annika Varenkamp (SV Westrup), 2. Silke Bierenrede (SV Oppenwehe), 3. Vera Janwlecke (SV Drohne).

Schützen: 1. Levern (Sascha Angelbeck, Gernot Schwettmann, Andreas Vögeding, Rainer Koch, Ralf Sommer, Christoph Winkelmann), 2. Arrenkamp, 3. Drohne. Einzelwertung: 1. Andreas Hegerfeld (SV Arrenkamp), 2. Volker Hassebrock (SV Arrenkamp), 3. Jörg Siekermann (SV Wehdem).

Altersschützen: 1. Stemshorn (Wilfried Schröder, Helmut Möller, Heiner Schilling, Walter Tomoor), 2. Oppendorf, 3. Drohne. Einzelwertung: 1. Karl-Otto Niemeier (SV Levern), 2. Walter Hurdelbrink (SV Drohne), 3. Wilfried Schröder (SV Stemshorn).

Senioren: 1. Oppenwehe (Wilfried Spreen, Friedhelm Eilmes, Adelheid Heitmann, Wolfgang Heitmann), 2. Westrup, 3. Levern. Einzelwertung: 1. Wilfried Pöttker (SV Levern), 2. Adelheid Heitmann (SV Oppenwehe), 3. Rolf Fischgarbe (SV Westrup).

Supercup: 1. Drohne, 2. Oppendorf, 3. Oppenwehe.

Am 13. Verbandskinderkönigsschießen nahmen zehn von zwölf Vereinen teil. Verbandskinderkönigin ist Jara Winkelmann vom Wehdemer Schützenverein, sie verwies Sinje Wandt und Sophie Röttcher auf die Plätze. Den Partnerpokal holte Gesa Wilking vom Arrenkamper Verein. Auf den Rängen zwei und drei landeten Rike Kemper und Linus Rykowski.

Im kommenden Jahr wird der Drohner Schützenverein das Verbandsfest ausrichten.

Grußworte zur Eröffnung

Michael Jürgens, Vorsitzender des gastgebenden Schützenvereins Wehdem, begrüßte die angetretenen Grünröcke samt Spielleuten und Majestäten. »Ihr gebt ein imposantes Bild ab«, freute sich der Vorsitzende. Dem schloss sich die Pfarrerin der Kirchengemeinde Wehdem, Sigrid Kuhlmann, in ihrem Grußwort an: »Schön, dass in unserem geschichtsträchtigen Ort solch ein Fest gefeiert werden kann.« In Anspielung auf das Dorfjubiläum sagte sie, dass ein 1050-jähriges Bestehen schon etwas Besonderes seien. Das gelte auch für den neuen Wehdemer Schützenkönig, Bürgermeister Kai Abruszat, der in diesem Jahr das Zepter schwingt.

Stolz und beeindruckt

Auch der Verwaltungschef selbst zeigte sich stolz und beeindruckt von der prächtigen Kulisse. »Das Schützenwesen rund um den Stemweder Berg hat eine lange Tradition – es ist Brauchtum und sorgt für Zusammenhalt, Geselligkeit und ein Miteinander.«

Ehre für die Schützen

»Der Stemweder Schützenverband wurde im Jahr 1951 gegründet«, machte Verbandspräsident Karlheinz Rodeck deutlich. Jedoch gebe es in diesem Jahr eine absolute Neuigkeit. »Ich freue mich darüber und danke Kai Abruszat dafür, dass er als erster hauptamtlicher Bürgermeister überhaupt in diesem Verband die Königswürde errungen hat«, sagte der Verbandspräsident.