Von Michael Nichau

Dabei geht es um eine Gesamt-Fördersumme von knapp 1,5 Millionen Euro, die das Land zur Stärkung der Stemweder Ortsteile investiert. Das Geld stammt aus dem Förderprogramm »Dorferneuerung« des Landes NRW.

Dörfer mit dem Geld stärken

»Wir stärken unsere Dörfer. Vitale Ortsteile sind das Fundament für eine erfolgreiche Gemeindeentwicklung«, freut sich Bürgermeister Kai Abruszat, dass sämtliche Anträge bei der Landesregierung in Düsseldorf erfolgreich platziert werden konnten. Das dörfliche Leben liebenswert aber auch modern zu gestalten sei zentrale Leitlinie kommunalen Handelns von Rat und Verwaltung, führte Abruszat aus. Dazu gehörten zukunftsorientierte Stätten der Begegnung von Menschen mit einem angemessenen Raum für Vereinsaktivitäten.

»Das macht den sozialen Zusammenhalt in Stemwede doch erst aus und stärkt unser vorhandenes ehrenamtliches Engagement« ordnet Abruszat in einer ersten Stellungnahme die guten Nachrichten aus der Landeshauptstadt ein.

Vorhaben mit Perspektive bevorzugt

Bestandteil der Fördermaßnahmen seien wichtige Vorhaben mit Perspektive für ganz Stemwede: Neben der Schaffung zusätzlicher Kita-Plätze sei auch die Stärkung des Tourismus durch pfiffige Konzepte der Kurparkgestaltung genauso ein elementarer Baustein wie die Sanierung der historischen und in der Region seltenen Ortsdurchfahrt »Unter den Eichen« in Drohne.

»Ich freue mich, wenn Rat, Bürgerschaft und Verwaltung in einem konstruktiven Dialog diese Projekte umsetzen. Nach den bereits fertig gestellten oder in der Umsetzung befindlichen Projekten, wie zum Beispiel beim Dorfplatz in Haldem, dem Dorfgemeinschaftshaus in Niedermehnen, dem großen, modernen Spielplatz in Dielingen sowie der Neugestaltung des Glockenturms in Sundern bestehe nun für weitere Ortsteile die Chance, das eigene Umfeld in den Blick zu nehmen«, sagte der Bürgermeister.

Fördergeld bereits im Frühjahr beantragt

Wie er erläuterte seien die Fördermaßnahmen im Frühjahr beantragt worden. Nach Bewilligung der Zuschüsse hat die Gemeinde etwa eineinhalb Jahre Zeit zur Umsetzung der Projekte. »Ich sehe das zuversichtlich, dass wir alle Baumaßnahmen gleichzeitig angehen können«, meinte Abruszat auf Anfrage dieser Zeitung. Es gebe somit auch keine Prioritäten für die Maßnahmen in den Ortsteilen. »Bis Ende 2020 werden wir hier etwas vorweisen«, sagte der Bürgermeister.

Etwa ein Drittel der Fördergelder müsse die Gemeinde selbst aufbringen, sagte er. »Wir sind aber bereit und in der Lage, das aus unseren Haushaltsmitteln stemmen zu können«, blickt er positiv in die Zukunft.

Ein KOMMENTAR von Michael Nichau

Das ist ja mal ein echter »Batzen Geld«, der nach Stemwede fließen wird. Und darauf können Bürger, Rat und Verwaltung stolz sein: Hier wird der ländliche Bereich nicht abgehängt, sondern erhält die Chance, sich positiv zu entwickeln.

Es sind ja nicht die ersten umfangreichen Fördergelder, die das Team um Bürgermeister Kai Abruszat nach Stemwede holt. Bei aller möglichen Kritik um gemeindliche Eigenleistungen: Das ist eine tolle Verwaltungsarbeit, an der sich andere Kommunen messen lassen müssen.