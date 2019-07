Stemwede (WB/ni). Die »Altmaschinenfreunde Levern« richten in der von Freitag bis Sonntag, 2. bis 4. August, ihr traditionelles Treffen an der Kolthoffschen Hofmahlmühle in Levern aus. Dieses Jahr feiern die Vereinsmitglieder zudem ihr 25. Jubiläum.

An der Mühle in Levern geben sich an diesem Wochenende etwa 600 bis 700 alte Traktoren und Maschinen mit ihren Fahrerinnen und Fahrern ein Stelldichein. Mit den alten Maschinen und Geräten werden die Zuschauer einmal mehr in vergangene Zeiten versetzt.

Viele Vorführungen

Pflügen und andere Bodenbearbeitung mit historischem Gerät, alten Baumaschinen und sogar mit Pferden werden gezeigt, ebenso die Holzbearbeitung mit dem historischen Sägegatter und einer Deutz-Holzwerkstatt von 1914. Die Besucher erwartet ein umfangreiches Programm rund um die historische Technik.

Das Programm

Das Programm im Einzelnen: Am Freitag, 2. August, wird ab 18.30 Uhr ein Grillabend veranstaltet und um 21 Uhr beginnt im Festzelt der Schlagerabend mit »DJ Klaus«.

Am Samstag, 3. August, stehen ab 10 Uhr verschiedene Vorführungen auf dem Programm. Ab 14 Uhr gibt es selbst gemachte Torten und Kuchen sowie Kaffee im Festzelt. Um 17 Uhr wird ein Vortrag für alle Interessierten zum Thema »Alles über den Lanz« angeboten. Er wird am Sonntag um 16 Uhr wiederholt. Um 18 Uhr erfolgt ein Fassbieranstich, der im Anschluss in den traditionellen »Dämperball« übergeht, zu dem alle Teilnehmer und Bürger willkommen sind.

Der Sonntag, 4. August, beginnt mit dem reichhaltigen Frühstück unter alten Bäumen für alle Teilnehmer und Sponsoren. Um 11 Uhr heißt es wieder »Feuer frei – Wer wird der Sieger des diesjährigen ›Bulldogwettheizens‹«? Dieses grandiose Schauspiel erfreut das Publikum immer wieder aufs Neue. Um 12 Uhr gibt es für alle Interessierten einen Vortrag zum Thema »Alles über das Arbeiten mit Pferden«. Im Anschluss wird das Pflügen mit dem Pferd vorgeführt. Um 14 Uhr beginnt dann der Mahl- und Backtag des Mühlenvereins.

Bewirtung nach Maß

Für Essen und Trinken ist an allen Tagen bestens gesorgt. Für die Kinder stehen eine Hüpfburg, eine Sandmulde und der große Spielplatz zur Verfügung. Ebenso werden an beiden Tagen mit Unterstützung von Ulli Taubert Modelle der Firma Revell mit Kindern und Jugendlichen gebastelt.

Außerdem haben die Altmaschinenfreunde wieder eine große Tombola mit attraktiven Preisen organisiert. Der Erlös wird an den Förderverein der Grundschule Levern und die deutsche Kinderkrebshilfe gespendet.

»Wir gehen davon aus, dass das Wetter auch in diesem Jahr mitspielt und sich recht viele Besucher auf dem Mühlengelände einfinden«, hoffen Uwe Stothfang, Vorsitzender der Altmaschinenfreunde, und Friedrich Klanke vom Mühlenverein mit ihrem großen Mitarbeiterteam auf zahlreiche Besucher.